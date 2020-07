Jürgen Klopp reageert: ‘Maandag was geen goede dag voor het voetbal’

Manchester City kreeg maandag van sporttribunaal CAS te horen dat het de aankomende twee seizoenen toch in de Champions League mag spelen. The Citizens waren door de UEFA in eerste instantie uitgesloten van deelname aan het miljardenbal vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels, maar hebben met succes beroep aangetekend tegen deze beslissing. Het oordeel van het CAS was een dag later tijdens een persconferentie van Liverpool-manager Jürgen Klopp ook onderwerp van gesprek en de trainer van de titelconcurrent lijkt gemengde gevoelens aan de uitspraak van maandag over te hebben gehouden.

“We moeten mijn antwoord op deze vraag eigenlijk naar het einde van de persconferentie verplaatsen, aangezien niemand meer zal luisteren naar wat ik verder te zeggen heb!”, begon hij nog grappend. “Ik weet niet of ik hier antwoord op kan geven, het is een serieus onderwerp. Dat ik hier niet in mijn moedertaal op kan antwoorden is ook een probleem. Vanuit persoonlijk standpunt ben ik blij dat City in de Champions League mag spelen, aangezien ik denk dat de rest kansloos is als zij tien tot twaalf wedstrijden minder hoeven te spelen.”

CAS zet streep door Europese uitsluiting van Manchester City

“Om eerlijk te zijn denk ik dat gisteren geen goede dag was voor het voetbal. Financial Fair Play is een goed idee, het is in het leven geroepen om de teams en de competitie te beschermen zodat niemand te veel geld uitgeeft en te zorgen dat het geld dat wordt uitgegeven op de juiste manier binnen is gekomen. Ik kom zelf uit Duitsland, waar het om de clubs draait en niet om de eigenaren. Je moet elk jaar weer zorgen dat je je licentie krijgt”, ging Klopp verder.

“Financial Fair Play is een goed idee, maar het is niet aan mij om een oordeel te vellen over het City-besluit. Ik vind alleen dat we ons allemaal aan de FFP-regels zouden moeten houden. Ik hoop echt dat het blijft bestaan, het geeft de grenzen aan. Als niemand zich er meer aan hoeft te houden en de rijkste clubs en landen kunnen doen wat ze willen, wordt het alleen maar moeilijker. Dan krijg je een soort Super League, waarin het niet meer uitmaakt wat de naam van een club is, maar wie de eigenaar is”, sloot hij af. Liverpool neemt het woensdagavond in Londen op tegen Arsenal en Klopp kan dan niet beschikken over de geblesseerde James Milner.