Liverpool wil na lichten optie meteen overgaan op verkoop

Toch is de grootmacht van plan de verdediger te verkopen, waarbij Zenit Sint-Petersburg interesse heeft.

Juventus wil Paulo Dybala een nieuw en verbeterd contract tot medio 2025 aanbieden. De huidige overeenkomst van de aanvaller in Turijn loopt nog twee seizoenen door. (Tuttosport)

(AS)

Stade Rennes lijkt ondanks verwoede pogingen naast Mohammed Salisu te grijpen. De centrumverdediger van Real Valladolid staat op het punt om een contract te tekenen bij Southampton. (AS)