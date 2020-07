Atalanta-goalgetter Luis Muriel met hoofdwond naar ziekenhuis gebracht

Atalanta moet het dinsdagavond tegen Brescia naar alle waarschijnlijkheid zonder Luis Muriel zien te stellen. Diverse Italiaanse media maken namelijk melding van een ongeval van de Colombiaanse aanvaller, die na een glijpartij aan de rand van het zwembad naar een ziekenhuis in Bergamo zou zijn vervoerd.

Onder meer Sky Italia bericht dat Muriel dinsdagochtend tijdens een samenkomst met een aantal ploeggenoten aan de rand van een zwembad is uitgegleden en op zijn hoofd is gevallen. De 29-jarige aanvaller heeft daarbij een hoofdwond opgelopen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De toestand van Muriel lijkt verder mee te vallen, al wordt hij uit voorzorg wel nader onderzocht. De wedstrijd van dinsdagavond tegen het zo goed als gedegradeerde Brescia lijkt echter wel te vroeg te komen voor de aanvaller van de nummer vier van de Serie A. Atalanta heeft momenteel een punt achterstand op zowel Lazio als Internazionale.

Muriel is doorgaans geen basisspeler in de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini. De 32-voudig international van zijn land is als invaller echter een belangrijke kracht en was dit seizoen in competitieverband al goed voor zeventien doelpunten. In de Champions League wist hij ook eenmaal te scoren.