‘Tuchel ziet ideale partner voor Mbappé en Neymar rondlopen bij Man United’

Thomas Tuchel onderzoekt de mogelijkheden om Marcus Rashford naar Paris Saint-Germain te halen, zo weet The Independent dinsdag te melden. Manchester United wil de 22-jarige aanvaller niet zomaar laten gaan en zet naar verluidt in op een transfersom van ruim honderd miljoen euro. De ambitieuze trainer van PSG zou bereid zijn om te voldoen aan de vraagprijs van de door hem zo bewonderde Rashford.

Volgens bovengenoemde krant is de spits van Manchester United in deze transferperiode een toptarget voor Tuchel, die vooral onder de indruk is van de koelbloedigheid en veelzijdigheid van de jonge Engelsman in de voorste linie. De Duitse oefenmeester in Franse dienst denkt dat Rashford uitstekend past in een aanvalslinie met Kylian Mbappé en Neymar. De international van Engeland kan eventueel dienen als vervanger van Mbappé, mocht laatstgenoemde op termijn kiezen voor een transfer richting Real Madrid.

The Independent meldt voorts dat het management van Rashford bereid is om te luisteren naar aanbiedingen, maar dat een tussentijds vertrek bij Manchester United absoluut geen halszaak is. Het product van de jeugdopleiding voelt een sterke band met de club en gelooft daarnaast in de toekomstplannen van het bestuur, zo klinkt het. Het contract van Rashford, dit seizoen goed voor 21 doelpunten en 10 assists in 38 duels in alle competities, loopt nog drie jaar door.

Rashford was vorig jaar zomer nadrukkelijk in beeld bij Barcelona. De Catalanen zagen echter af van een deal met Manchester United. In plaats daarvan werd Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro overgenomen Atlético Madrid. De door PSG begeerde Rashford zorgde er in 2019 nog voor dat de Fransen in de achtste finale van de Champions League werden uitgeschakeld door Manchester United. In de returnwedstrijd benutte hij ver in blessuretijd een strafschop, waardoor the Red Devils met 1-3 wonnen en zich plaatsten voor de kwartfinale.