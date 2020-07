PSV meldt nieuwe deal én transfer: ‘Hij is nog maar 25 jaar’

Derrick Luckassen speelt ook komend seizoen op huurbasis voor Anderlecht, zo meldt zowel PSV als de Belgische club. De verdediger, PSV en Anderlecht hebben overeenstemming bereikt om hem evenals vorig seizoen aan de Belgische recordkampioen te verhuren. Luckassen heeft zijn contract bij PSV verlengd tot de zomer van 2023.

De 25-jarige verdediger kwam drie seizoenen geleden over van AZ en speelde in zijn eerste seizoen in totaal 22 duels namens PSV. Om meer aan spelen toe te komen vertrok Luckassen het seizoen nadien op huurbasis naar Hertha BSC. Nadat hij vorig seizoen terugkeerde en aanvankelijk in de voorbereiding een kans kreeg in het hart van de defensie, werd Luckassen opnieuw verhuurd.

"Derrick Luckassen heeft ons vorig seizoen zijn kwaliteiten en een prima mentaliteit laten zien", laat Peter Verbeke weten namens Anderlecht. "RSCA is tevreden met zijn nieuwe uitleenbeurt en dat het ook dit jaar kan rekenen op de diensten van de Nederlandse verdediger. Hij is nog maar 25 jaar, maar Derrick heeft toch al veel ervaring op het hoogste niveau. Een expertise die hij zonder twijfel zal gebruiken om onze jonge ploeg te begeleiden."