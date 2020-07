Nieuw shirt Feyenoord valt in de smaak; wel kritiek op de achterkant

Feyenoord heeft het nieuwe thuistenue voor het seizoen 2020/21 gepresenteerd. Het shirt, geproduceerd door adidas, heeft een traditioneel ontwerp, met geborduurd Feyenoord-logo op de borst. De klassieke V-hals verdeelt het shirt aan de voorkant in gelijke vlakken rood en wit. Drie zwarte adidas-strepen op de schouders maken het shirt af.

In de nek is, net als op het nieuwe uittenue, 'Feyenoord Rotterdam' te vinden; een minimalistische variant van de tekst in het logo, aldus de club. Traditiegetrouw zijn het broekje zwart en de sokken zwart, met drie witte adidas-strepen. Daarmee komt de driekleur van de club zo overal terug in het tenue, maar dan in een meer klassieke vorm dan op het uittenue.

De gehele thuiscollectie, inclusief bedrukking, is per direct online te bestellen via de online fanshop van Feyenoord. Ook zijn alle artikelen verkrijgbaar bij de verschillende fanshops, inclusief het nieuwe verkooppunt Maasstad Ziekenhuis. Deze wordt dinsdag officieel geopend. Fans op social media laten weten blij te zijn met het nieuwe thuisshirt. Eerder viel het nieuwe uitshirt al in de smaak.

Online wordt er wel geklaagd over de opvallende achterkant van het shirt. Waar voorheen de mouwen met rechte lijnen werden gescheiden van de rest van het shirt, loopt de kleur van de mouw nu over naar de nek. Diverse fans vinden dat Feyenoord de plank misslaat bij de achterkant, maar men is wel overwegend positief over de voorkant van het tenue.