Namen Sneijder en Robben duiken op in ambitieus buitenlands project

Club Veracruzano de Fútbol Tiburón heeft grootse ambities voor de nabije toekomst. Eigenaar en voorzitter Diego Bartalotta onderzoekt namelijk de mogelijkheden om de gestopte Wesley Sneijder en Djibril Cissé naar de Mexicaanse club te halen, om zo het voetbal aldaar een flinke boost te geven. Arjen Robben daarentegen is niet langer een realistische optie, zo geeft de ambitieuze preses te kennen.

"We gaan proberen contact te krijgen met het management van zowel Sneijder als Cissé", verklaart Bartalotta de interesse in het tweetal in gesprek met ESPN Deportes. "Ik denk dat ze allebei nog steeds van grote waarde kunnen zijn. Wij willen dolgraag een grote klapper maken met een transfer die het voetbal hier versteld zal doen staan. Onze verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen en beide spelers zijn serieuze kandidaten voor ons, omdat ze er serieus over nadenken om weer te beginnen."

Bartalotta zou ook graag een samenwerking aangaan met Arjen Robben, die onlangs terugkeerde bij zijn oude liefde FC Groningen. "De realiteit is echter dat we hem niet kunnen betalen en we zijn ook niet bereid om voor hem alles uit de kast te halen op financieel gebied. De andere twee spelers (Sneijder en Cissé, red.) zijn meer gefocust op het voetballende gedeelte dan op het financiële plaatje." Robben werd enkele maanden geleden ook nog in verband gebracht met Botafogo, daar vice-voorzitter Ricardo Rosenberg een groot bewonderaar van hem is. Een deal met de routinier werd echter nooit gesloten.

Sneijder gaat vanaf maandag 27 juli meetrainen met de Utrechtse amateurvereniging DHSC, om zo fit te geraken. De middenvelder heeft al enkele verkennende gesprekken gehad met FC Utrecht, al is het afwachten of beide partijen elkaar weten te vinden wat betreft een definitieve samenwerking. De inmiddels 38-jarige Cissé, met een verleden bij onder meer Olympique Marseille en Liverpool, liet onlangs weten graag weer in de Ligue 1 te willen spelen. De aanvaller speelde in 2018 zijn laatste wedstrijd, toen hij nog onder contract stond bij het Zwitserse Yverdon Sport.