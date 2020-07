‘Ajax meldt zich in Londen, maar hoort zeer forse vraagprijs’

Ajax heeft naar verluidt interesse in Grady Diangana. De 22-jarige buitenspeler wordt dit seizoen door West Ham United verhuurd aan West Bromwich Albion, waar hij een sterke indruk maakt. De Championship-club wil Diangana graag definitief overnemen, maar ondervindt volgens de berichtgeving in Engeland concurrentie van onder meer Ajax en Celtic.

West Bromwich Albion bezet momenteel de tweede plek in de Championship, waardoor promotie naar de Premier League lonkt. Mocht de Engelse club daadwerkelijk naar het hoogste niveau gaan, dan wil men Diangana definitief strikken. Tot op heden kwam de vleugelspeler tot 7 doelpunten en 6 assists in 27 competitiewedstrijden voor West Bromwich Albion.

Ook Ajax en Celtic worden in verband gebracht met de Engels jeugdinternational. Volgens The Sun zouden de Amsterdammers al hun belangstelling bij West Ham kenbaar hebben gemaakt. West Ham laat Diangana naar verluidt niet zonder slag of stoot gaan. De Londenaren verlangen circa zeventien miljoen euro voor Diangana.

Een dergelijk bedrag zal mogelijk veel te hoog zijn voor Ajax en Celtic. West Ham ziet tegelijkertijd wel toekomst in Diangana, maar men weet ook dat de speler aast op speeltijd, iets wat niet gegarandeerd kan worden bij the Hammers. De Premier League-club staat daarom open voor aanbiedingen inzake Diangana, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in Londen.