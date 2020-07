Gevaar schuilt in stunt van Ajax: ‘Dan is er een probleem’

De Telegraaf meldde maandagavond dat Marc Overmars wil 'stunten' door een poging te ondernemen om doelman André Onana een jaar langer bij Ajax te houden. De directeur voetbalzaken ziet zijn kans schoon nu de interesse van de Europese top door de financiële gevolgen van de coronacrisis voorlopig uitblijft. Frans Hoek vindt dat in de poging van Overmars een gevaar schuilt.

De keeperstrainer, eerder werkzaam bij onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal, benadrukt dat de 24-jarige Onana, die momenteel tot medio 2022 vastligt, een geweldige doelman is als hij 'de volledige focus' houdt. "En ik vind ook dat een speler die focus altijd moet hebben, sterk in zijn hoofd moet zijn", zegt Hoek in gesprek met De Telegraaf.

"Onana heeft echter zo vaak laten doorschemeren dat hij wil vertrekken, dat ik hoop dat hij zich kan blijven opladen voor FC Emmen-, RKC- en Fortuna Sittard-uit. In de Nederlandse competitie heeft hij een bepaald niveau gehaald en op een gegeven moment moet hij door", vervolgt Hoek, die hoopt dat Onana het kan opbrengen als hij toch bij Ajax blijft. "Als het tussen zijn oren zit dat hij het ook op tachtig procent kan, dan is er een probleem."

Hoek ziet dat Onana nog stappen moet zetten om de top van Europa te bereiken. "Hij zit voor mij in groep 3 van Europa", aldus de keeperstrainer. Alisson (Liverpool), Jan Oblak (Atlético Madrid), Manuel Neuer (Bayern München) en Marc-André ter Stegen (Barcelona) zijn volgens hem 'de crème de la crème' van het keepersgilde. Ederson (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid) en David de Gea (Manchester United) zitten daar vlak achter.

"Ik vind dat je alleen in groep 1 of 2 kunt komen als je wekelijks een hoog niveau haalt in een topcompetitie en presteert in de Champions League of de nationale ploeg", stelt Hoek, die dus aangeeft dat Onana zich eerst op een hoger niveau moet bewijzen om bij de top te behoren. "Iedereen dacht ook dat Kepa het zou maken, maar hoewel Chelsea tachtig miljoen euro voor hem betaalde, heeft hij het heel moeilijk in de Premier League. Vandaar ook mijn voorzichtigheid."