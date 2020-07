Real Madrid dankzij miraculeuze redding van Ramos bijna kampioen

Real Madrid lijkt het landskampioenschap in LaLiga nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De manschappen van Zinédine Zidane begonnen geweldig tegen Granada en stonden al snel met 2-0 voor, maar zagen de Andalusiërs in de tweede helft nog bijna terugkomen. Miraculeuze reddingen van Thibaut Courtois en Sergio Ramos in de slotfase zorgden ervoor dat Real een 2-1 overwinning over de streep trok. De Koninklijke staat twee wedstrijden voor het einde vier punten voor op Barcelona en kan de titel over drie dagen tegen Villarreal pakken.

Zidane besloot zijn elftal vanwege het drukke programma flink te wijzigen ten opzichte van vrijdag tegen Aláves (2-0 winst): Lucas Vázquez, Éder Militão, Rodrygo en Marco Asensio verdwenen naar de bank, terwijl Dani Carvajal, Sergio Ramos, Federico Valverde en Isco een basisplaats kregen. Met de vier nieuwe spelers in de gelederen schoot Real Madrid als een komeet uit de startblokken.

Na een goede schietkans van Luka Modric was het in de tiende minuut al raak voor de Madrilenen. Ferland Mendy kwam op over de linkerflank, versnelde aan die kant de zestien van Granada in en verraste met een vernietigende uithaal doelman Rui Silva in de korte hoek; een doelpunt dat enigszins deed denken aan de prachttreffer van Braziliaan Maicon op het WK 2010 tegen Noord-Korea. Het liep als een trein bij Real, dat zes minuten later opnieuw scoorde.

Isco zette op het middenveld met een hakbal Modric aan het werk, die Benzema in de diepte op de linkerflank aanspeelde. De Franse spits ging met de bal aan de voet naar binnen, legde de bal klaar voor zijn rechter en vond met zijn binnenkant schitterend de verre hoek: 2-0. Real bleef in het restant van de eerste helft heer en meester, al moest doelman Courtois eenmaal redden op een kopbal van Domingos Duarte; dat deed de Belg met een formidabele redding.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Real, maar vijf minuten na rust kwam Granada terug in de wedstrijd. Yangel Herrera bediende met een steekpass Darwin Machis, die met links van een meter of tien van het doel de 2-1 op het scorebord zette. Real verloor daarna de controle over de wedstrijd enigszins en zag Granada in de slotfase met de minuut dreigender worden. Raphael Varane haalde eerst een bal van de lijn, enkele minuten later redde Courtois schitterend op een halve omhaal van Antonin, waarna Sergio Ramos in de nastoot een schot van Ramon Azeez van de lijn trapte.