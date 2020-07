Internazionale herstelt zich na zeldzame blunder van Handanovic

Internazionale heeft maandagavond na tweemaal puntverlies op rij weer eens gewonnen in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte kwam in het eigen Giuseppe Meazza tegen Torino nog wel op achterstand na een blunder van Samir Handanovic, maar boog deze nadelige marge in de tweede helft om in een 3-1 overwinning. De Milanezen melden zich zodoende op de tweede plek in de Serie A en houden in theorie zelfs nog uitzicht op de landstitel.

Conte koos er verrassend voor om Milan Skriniar en Christian Eriksen aan de kant te houden, terwijl Romelu Lukaku wegens fysieke klachten eveneens niet van de partij was. Inter kwam zonder dit drietal na iets meer dan een kwartier spelen op achterstand na een zeldzaam slippertje van Samir Handanovic. De ervaren doelman liet de bal uit zijn handen vallen na een corner, waarna Andrea Belotti de openingstreffer voor zijn rekening kon nemen.

Ohhhh wat een blunder van Handanovic! ?? Die schrikt nog wel even wakker vannacht... ??#ZiggoSport #InterTorino #SerieA pic.twitter.com/Jnnp9XqXgQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 13, 2020

Via Stefan de Vrij was de thuisploeg niet lang daarna dicht bij de gelijkmaker. De Oranje-international zag zijn poging echter langs het doel van Salvatore Sirigu verdwijnen en ook Lautaro Martínez en Ashley Young hadden het vizier in de eerste helft niet op scherp staan. Na de onderbreking speelden zij echter al wel snel een hoofdrol bij de 1-1 toen Martínez de bal bij de tweede paal terug kopte en Young raak volleerde.

Drie minuten later was er ook de voorsprong van Inter door toedoen van Diego Godín, die op aangeven van Alexis Sánchez raak kopte. Een van richting veranderd schot van Martínez betekende vervolgens met nog een halfuur te gaan de beslissing en i Nerazzurri hadden in de slotfase nog verder uit kunnen lopen. Antonio Candreva liet echter na te scoren, terwijl ook Roberto Gagliardini geen doel wist te treffen. Laatstgenoemde kon bijna binnen werken na een gekeerd schot van de toch nog ingevallen Eriksen, maar Sirigu had ook in de rebound een antwoord.