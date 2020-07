David Neres en Kira Winona brengen heugelijk nieuws op Instagram

David Neres en Kira Winona zijn de trotse ouder geworden van een dochtertje, zo maken de aanvaller van Ajax en zijn vriendin bekend op Instagram. "Welkom mijn engel", schrijft de 23-jarige Braziliaanse vleugelspits bij een foto van hem, Kira en Hope, zoals het meisje heet. Het kindje is geboren op zondag 12 juli. Neres wordt gefeliciteerd door tal van (ex-)ploeggenoten, onder wie Hakim Ziyech, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Perr Schuus, Kjell Scherpen en Davinson Sánchez.