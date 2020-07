Manchester United incasseert uiterst pijnlijke treffer in minuut 96

Manchester United is er niet in geslaagd om optimaal te profiteren van de nederlagen die concurrenten Chelsea en Leicester City eerder deze speelronde leden. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer leek maandagavond met 2-1 te gaan winnen van Southampton, maar kreeg in diep in de blessuretijd toch nog een enorme domper te verwerken. De late 2-2 van Michael Obafemi betekent namelijk dat the Red Devils niet op plek drie, maar op plek vijf overnachten. Nummer drie Chelsea heeft nu nog een punt meer, terwijl Leicester City op doelsaldo boven Manchester United blijft staan.

Solskjaer liet zijn ploeg voor de vijfde keer op rij in dezelfde formatie aantreden en dat betekende dat onder meer tienersensatie Mason Greenwood wederom aan de aftrap verscheen. De aandacht ging in de openingsfase echter uit naar Paul Pogba, die een ongeconcentreerde indruk maakte en na twaalf minuten spelen aan de basis stond van de openingstreffer van Southampton. De Fransman verloor de bal in de opbouw op een gevaarlijke plek en moest vervolgens toekijken hoe Stuart Armstrong the Saints op een verrassende voorsprong zette.

Manchester United liet zich door deze tegenvaller echter niet uit het veld slaan en vier minuten later had Marcus Rashford de bal al achter Alex McCarthy liggen. Doordat de treffer van de aanvaller werd afgekeurd door buitenspel ging het feestje niet door, maar niet lang daarna was het op aangeven van Anthony Martial alsnog raak voor Rashford. Vlak daarop kreeg ook Martial zijn moment toen hij aan de rechterkant opstoomde, naar binnen sneed en de bal snoeihard langs McCarthy knalde voor zijn vijftigste goal in dienst van the Red Devils. Southampton was het daarna even kwijt en McCarthy kon met een goede redding nog net de 1-3 van Pogba voorkomen.

De bezoekers wisten zich daarna echter weer enigszins te herstellen en kregen aan het begin van de tweede helft via Nathan Redmond een goede kans op de gelijkmaker. De aanvaller wist zijn inzet echter niet tussen de palen van het doel van David de Gea te mikken, waardoor het gevaar meteen was geweken. In de daaropvolgende fase ging het tempo merkbaar omlaag en kwam Manchester United niet verder dan een knal van afstand van Rashford. Met nog een kwartier te gaan moest Luke Shaw zich laten vervangen door Brandon Williams nadat de Engelsman lelijk door zijn enkel leek te gaan en Solskjaer zal hopen dat de schade bij zijn linksback meevalt.

Pogba was daarvoor al naar de kant gegaan voor Fred en hij zag vanaf de zijlijn hoe landgenoot Martial nog bijna voor zijn tweede goal van de avond tekende. Met nog tien minuten te gaan schoot de aanvaller de bal na een knappe actie echter over het doel van McCarthy. Ook Redmond liet zich nog een keer zien voor het vijandelijke doel en De Gea hield met een knappe redding de gelijkmaker uit zijn doel. In de blessuretijd werd het vervolgens penibel te worden voor de thuisploeg toen Williams niet verder kon na een harde botsing met Kyle Walker-Peters en Manchester United slaagde er niet in om met tien man overeind te blijven. In de 96e minuut kopte Obafemi de bal na een door Jan Bednarek verlengde corner bij de tweede paal achter De Gea. Bij Southampton bleef de aan Ajax gelinkte Pierre-Emile Höjbjerg overigens negentig minuten op de bank zitten.