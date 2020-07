Twitter in de ban van foto van nieuwste provocatie door Gareth Bale

De ophef over de opzienbarende foto van Gareth Bale op de reservebank tijdens de wedstrijd tegen Alavés vrijdag heeft blijkbaar weinig impact gehad op de aanvaller van Real Madrid. Bale kijkt maandagavond tegen Granada wederom vanaf de zijkant toe en toont zich opnieuw niet bepaald professioneel richting trainer Zinédine Zidane.

Maandag is op Twitter een nieuwe foto van Bale opgedoken, waarop de Welshman een verrekijker lijkt te willen uitbeelden. Onduidelijk is waar Bale zijn vizier in het lege Estadio Nuevo Los Cármenes op heeft gericht, maar de afbeelding leidt op sociale media opnieuw tot hoongelach onder voetbalsupporters. Vrijdag tegen Alavés deed Bale nog alsof hij sliep door zijn mondkapje over zijn ogen te trekken.

Gareth Bale is going full Jack Sparrow for Real Madrid in 2020. https://t.co/KRRTjmPy4e — Robbie Fahy (@fahy_rob) July 13, 2020

"Gareth Bale gaat volledig Jack Sparrow in 2020", grapt journalist Robbie Fahy op Twitter. "Ander stadion, andere tegenstander, dezelfde oude savage king Bale", luidt een van de andere reacties. "Bale is wel een beetje een klootzak toch? Stel je eens voor dat je 600 duizend euro per week betaald krijgt en je vervolgens gedraagt als een verwend kind", zegt een ander.

Het lijkt erop dat Bale met zijn gedrag zinspeelt op een zomers vertrek bij Real Madrid. De rechtsbuiten leek in de zomer van vorig jaar al op weg naar de uitgang, maar een transfer naar China ketste op het laatste moment af. Ondanks dat hij op een zijspoor was beland, gaf Bale in de media aan dat hij niet meer weg wilde en zijn tot medio 2022 lopende contract uit te dienen. In de voorbereiding werd hij buiten de selectie gelaten door Zidane en terwijl zijn ploeggenoten destijds een wedstrijd speelde, stond Bale op de golfbaan. Het kwam hem op veel kritiek te staan en tijdens thuiswedstrijden werd hij zelfs uitgefloten door de eigen aanhang.