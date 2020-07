Elia vertolkt hoofdrol tijdens absurde rollercoaster in Turkse titelstrijd

Istanbul Basaksehir heeft maandagavond verzuimd om het kampioenschap in Turkije te grijpen. De koploper van de Süper Lig ging in een knotsgekke wedstrijd onderuit tegen laagvlieger Konyaspor, ondanks een doelpunt van Eljero Elia: 4-3. Concurrent Trabzonspor had kunnen profiteren, maar gaf een voorsprong uit handen tegen Denizlispor en ging eveneens onderuit: 2-1. Basaksehir behoudt met nog twee duels te gaan een voorsprong van vier punten en kan zaterdag tegen Kayserispor alsnog de titel grijpen.

Konyaspor - Istanbul Basaksehir 4-3

De supporters van Konyaspor en Istanbul Basaksehir zullen de wedstrijd van hun favoriete ploegen maandagavond hebben beleefd als een ware emotionele rollercoaster. Edin Visca zette de koploper na drie minuten uit een penalty op voorsprong, nadat Farouk Miya ongelukkig hands had gemaakt: 0-1. De middenvelder nam even daarna sportieve revanche, door een voorzet van Alper Uludag vanaf links knap binnen te volleren: 1-1. De problemen voor Basaksehir stapelden zich vervolgens op in de eerste helft: eerst vond Ömer Sahiner na een lage voorzet van Amir Hadziahmetovic de verre hoek, daarna maakte Miya op wonderbaarlijke wijze 3-1. De Ugandees plukte een half afgeslagen bal op in de zestien, draaide vanuit zijn rug weg bij een tegenstander en volleerde fabelachtig in de kruising: 3-1.

Direct na rust kwam Elia in het veld voor Danijel Aleksic en begon Basaksehir aan een inhaalslag. Twintig minuten voor tijd leverde dat het eerste resultaat op, toen Demba Ba een voorzet van Visca vanaf de linkerflank kon binnenlopen: 3-2. Daar bleef het niet bij, want Basaksehir maakte zeven minuten later gelijk. Een voorzet van rechtsback Junior Caicara ging aan alles en iedereen voorbij, totdat de volledig vrije Elia bij de tweede paal rustig kon binnen schuiven: 3-3. Konyaspor gaf echter niet op en kwam vijf minuten later toch weer op voorsprong. Een slimme steekbal van Jens Jonsson kwam bij de doorgelopen Nejc Skubic, die koelbloedig afrondde: 4-3.

Denizlispor - Trabzonspor 2-1

Binnen het kwartier spelen profiteerde Trabzonspor van slechte organisatie in de defensie bij Denizlispor. Uitblinker Abdülkadir Ömür kon het volledige middenveld oversteken en bediende met een perfecte steekbal Caleb Ekuban, die vanbinnen de zestien de bal over doelman Huseyin Altintas stiftte: 0-1. Trabzonspor had in de eerste helft duidelijk het betere van het spel, al creëerde Ismaïl Aissati, die hangend vanaf de linkerkant speelde, namens Denizlispor ook twee aardige kansen.

Direct na rust bracht de thuisploeg de stand verrassend op gelijke hoogte, toen Zeki Yavru een voorzet op het hoofd legde bij Hadi Sacko: 1-1. Een mentale tik voor Trabzonspor, dat daarna nadrukkelijk op zoek ging naar de winnende treffer. Spits Alexander Sörloth kwam het dichtst bij, maar de Noor had de pech dat zijn poging tegen de lat ging. Trabzonspor zocht meer en meer de aanval en zag Denizlispor daar in de slotfase van profiteren. Oscar Estupinan troefde Majid Hosseini af met een versnelling en kon de bal met enige moeite langs doelman Ugurcan Cakir tikken: 2-1. In blessuretijd raakte Manuel da Costa namens Trabzonspor van grote afstand de paal.

Yeni Malatyaspor - Besiktas 0-1

Een aardige kans voor Besiktas, dat bij een overwinning verder afstand zou nemen van Galatasaray, was in de eerste helft niet besteed aan Georges-Kévin Nkoudou, waardoor de twee ploegen met een gelijke stand aan de thee gingen. Voor Jeremain Lens zat het duel er in de rust vervolgens op en hij zag hoe het zijn ploeg in de tweede helft wel meezat. Een overtreding van Yeni Malatyaspor-doelman Fabien Farnolle leverde de Zwarte Adelaars namelijk een penalty op en deze buitenkans werd door Caner Erkin benut. De overwinning was daarmee binnen voor Besiktas, dat in de slotfase nog wel met een tegenvaller te maken kreeg door een gele kaart voor Nkoudou. Hij mist daardoor de kraker tegen Fenerbahçe van aankomende zondag.