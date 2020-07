Luuk de Jong kan mede dankzij Martin Ödegaard champagne ontkurken

Sevilla gaat zonder dat het zelf in actie is gekomen de Champions League in. De ploeg van Luuk de Jong zag concurrent om een plek in het miljardenbal Villarreal maandagavond namelijk met 1-2 onderuitgaan tegen Real Sociedad en weet zich daardoor verzekerd van in ieder geval plek vier. Martin Ödegaard was met een assist belangrijk voor de Basken, die zelf ook goede zakendoen in de strijd om een plekje in de groepsfase van de Europa League. Sociedad staat nu op gelijke hoogte met Getafe, dat niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Alavés. Nummer vijf Villarreal heeft nog een voorsprong van drie punten op de twee achtervolgers.