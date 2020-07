Boadu en Stengs schrikken zich rot van huiveringwekkende stunt Svensson

Jonas Svensson haalt in zijn thuisland Noorwegen een huiveringwekkende stunt uit, zo laat de rechtsback van AZ zien op zijn Instagram-account. De 27-jarige vleugelverdediger heeft zich laten afzakken tot de rand van de afgrond en doet vanuit die positie enkele pull-ups. Het opvallende filmpje, dat vermoedelijk getruct is, levert Svensson een hoop reacties op van met name zijn ploeggenoten van AZ.

"Dit is niet goed voor mijn hart", schrijft Myron Boadu. "Jonas, je bent gek", vindt Calvin Stengs. "Haha, legend", voegt Pantelis Hatzidiakos daaraan toe. "Hell, no", is blijkbaar het enige dat Owen Wijndal kan uitbrengen. Doelman Marco Bizot zegt al lachend te hopen dat Svensson zijn tweelingbroer heeft ingehuurd voor deze stunt, terwijl oud-AZ'er Alireza Jahanbakhsh zich afvraagt of er sprake is van 'Photoshop'. "Noorse legend", schrijft de aanvaller van Brighton & Hove Albion verder.