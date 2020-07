De Telegraaf: Overmars doet ‘verrassend’ aanbod aan André Onana

Ajax onderneemt een serieuze en 'verrassende' poging om het contract van André Onana te verlengen, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers gingen ervan uit dat de 24-jarige doelman deze zomer de stap naar de Europese top zou maken, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars ziet door het uitblijven van concrete interesse een kans om de goalie langer te behouden.

Het huidige contract van Onana in de Johan Cruijff ArenA loopt medio 2022 af. Ajax heeft de Kameroener een aanbieding gedaan om zijn contract met een seizoen te verlengen en kan in dat geval ook een salarisverhoging tegemoet zien, zo schrijft het dagblad. Zaakwaarnemer Albert Botines en Onana hebben het aanbod in beraad, maar willen voorlopig de ontwikkelingen op de transfermarkt afwachten.

Onana, die de laatste vier seizoenen de eerste doelman van Ajax is, wordt al maanden in verband gebracht met een transfer. Engelse media schrijven al maanden over de interesse van Chelsea, dat nadrukkelijk zoekt naar een vervanger van de tegenvallende Kepa Arrizabalaga. Volgens De Telegraaf blijft een aanbieding van the Blues en andere Europese topclubs voor Onana voorlopig echter uit, mede door de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Oud-Ajacied Ronald de Boer laat aan de Amsterdamse krant weten volledig te begrijpen waarom Overmars een poging onderneemt om Onana langer te binden. "Zo’n sluitpost die zo veel rust uitstraalt, pakt punten voor je", aldus de voetbalanalist. "André is zó belangrijk voor Ajax. Ik reken hem op dit moment echt tot de tien beste keepers ter wereld. Maar het gaat niet eens echt alleen om de kwaliteit, ook om de ambitie die je als club uitstraalt. Ajax is de laatste jaren heel goed bezig in Europa. Dan wil je niet dat je er komend jaar met nul punten uitgaat in de Champions League, omdat er vier of vijf bepalende spelers zijn vertrokken. Dat is niet op te vangen."

De Boer gelooft dat het moeilijk wordt om een vervanger aan te trekken voor Onana. "Het draait om de vraag: heb je vertrouwen in de opvolger? Ja? Dan durf je sneller te verkopen en pak je op het hoogste punt de transfersom. Dus ik denk dat Ajax nog twijfelt over Dominik Kotarski. En Maarten Stekelenburg (die transfervrij overkomt van Everton, red.) is volgens mij als reservedoelman aangetrokken."