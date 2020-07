‘Josep Guardiola wil na positieve uitspraak toeslaan in München en Napels’

Sporttribunaal CAS zette maandagochtend een streep door de Champions League-uitsluiting van Manchester City wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels en verlaagde bovendien de boete die the Citizens moeten betalen van dertig miljoen naar tien miljoen euro. Deze uitspraak komt als bijzonder goed nieuws voor manager Josep Guardiola, die volgend seizoen met zijn ploeg in het miljardenbal mag spelen en ook niet langer bang hoeft te zijn voor een vertrek van een of meer van zijn sterspelers.

The Guardian meldt dat Manchester City na de uitspraak zelf de transfermarkt op kan en Guardiola heeft volgens de kwaliteitskrant een transferbudget van 150 miljoen pond, om en nabij de 160 miljoen euro, meegekregen. Voor dat geld wil hij vooral zijn defensie versterken, aangezien deze linie dit seizoen de zwakste plek was in het elftal dat er niet in slaagde om zijn Premier League-titel te prolongeren.

Voornaamste doelwit is Bayern München-verdediger David Alaba, die zowel als linksback als als centrale verdediger uit de voeten kan. Guardiola kent de international van Oostenrijk van hun gezamenlijke tijd bij der Rekordmeister en weet dus wat hij kan verwachten. Naast Alaba staat ook Napoli-stopper Kalidou Koulibaly hoog op het verlanglijstje.

Behalve een linksback en een centrale verdediger is Guardiola eveneens op zoek naar een nieuwe spits, al is het nog de vraag of hij deze zomer al wil toeslaan. Sergio Agüero vertrekt waarschijnlijk volgend jaar uit het Etihad Stadium en zijn eventuele opvolger zou dan al een seizoen kunnen wennen. Het versterken van de verdediging geniet echter prioriteit voor de Spaanse oefenmeester.