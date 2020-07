Eden Hazard trekt veel bekijks met peperdure en exclusieve bolide

Eden Hazard is momenteel onderwerp van gesprek in Spanje en daarbij gaat het niet over de voetballende kwaliteiten van de aanvaller van Real Madrid. De Belg verscheen zondag namelijk in een peperdure Lamborghini Aventador SVJ op trainingscomplex Valdebebas en trekt online veel bekijks met zijn nieuwe bolide.

Van het door Hazard aangeschafte model zijn er slechts negenhonderd gemaakt door Lamborghini. De auto, die om en nabij de 500.000 euro kost, haalt in 2,8 seconden de 100 kilometer per uur en bereikt in 8,6 seconden de 200 kilometer per uur. De topsnelheid van de sportwagen ligt op 350 kilometer per uur.

Van de negenhonderd gefabriceerde Aventador SVJ’s zijn er al een aantal in handen van voetballers. Zo rijdt Manchester City-doelman Éderson eveneens in een dergelijke auto. Hazards voorganger op de linkervleugel bij Real Madrid Cristiano Ronaldo bezit zelfs de duurste sportwagen aller tijden. De aanvaller van Juventus betaalde twee jaar geleden een kleine zestien miljoen voor een Bugatti La Voiture Noire.

Hazard meldde zich zondagochtend op het trainingscomplex van de Koninklijke ter voorbereiding op het duel met Granada van maandagavond. De aanvaller is weer inzetbaar voor coach Zinédine Zidane nadat hij vrijdag tegen Alavés al even kort zijn rentree maakte na een blessure. Hazard was dit seizoen in LaLiga tot nu toe goed voor een goal en zes assists in vijftien optredens.