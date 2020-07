Arjan Swinkels (35) keert terug in de Eredivisie met eenjarig contract

Arjan Swinkels keert terug in de Eredivisie. De 35-jarige centrale verdediger gaat spelen bij VVV-Venlo. De stopper komt transfervrij over van KV Mechelen en heeft een eenjarig contract getekend bij de nummer dertien van de Eredivisie, met een optie voor nog een seizoen. "Ik ben erg blij dat VVV-Venlo bij me aanklopte en het vertrouwen in mij uitspreekt", zegt Swinkels op de site van VVV.

"Als 'ouwe rot' in het vak, is het niet vanzelfsprekend dat je 'zomaar even' aan de slag kunt bij een mooie Eredivisie-club", vervolgt de verdediger. "VVV-Venlo geeft me echter dat vertrouwen. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om met de club in het nieuwe seizoen de strijd aan te gaan in de Eredivisie."

Swinkels was eerder in de Eredivisie jarenlang actief Willem II. Van 2004 tot 2012 kwam hij tot 170 officiële wedstrijden voor de Tilburgers, met 15 doelpunten en 1 assist als resultaat. Daarna speelde Swinkels achtereenvolgens bij Lierse SK, Roda JC Kerkrade, Beerschot en Mechelen.

Eerder op de maandag maakte VVV al melding van de komst van Frank Demouge, Dirk Marcellis en Falk Louwers. Demouge, voormalig ploeggenoot van Swinkels, wordt spitsentrainer, Marcellis is de nieuwe performance coach bij VVV, terwijl Louwers overkomt van PSV en weer als fysiotherapeut aan de slag gaat bij de Limburgers.