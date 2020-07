Nachtclub-incident ging ‘onterecht’ viral: ‘Haaland was niet dronken’

Afgelopen weekeinde dook een video op waarop te zien is dat Erling Braut Haaland uit een nachtclub in Noorwegen werd gezet. In het Scandinavische land hanteren de meeste uitgaansgelegenheden een minimumleeftijd van 21 tot 23 jaar, terwijl de spits van Borussia Dortmund pas 19 is. De beelden van een boze Haaland gingen al snel viral op internet. Het hoofd beveiliging van de betreffende disco benadrukt enkele dagen later dat de jongeling niet in een dronken staat verkeerde.

Christopher Naesheim, eigenaar van beveiligingsbedrijf PSS Securitas, doet zijn verhaal tegenover BILD. "Erling was niet dronken. Hij werkte gewoon mee en had alle begrip voor de situatie nadat wij buiten een en ander hadden uitgelegd. Vanwege de strikte maatregelen rondom het coronavirus was ons personeel extra alert op de mensen die zich rondom Haaland ophielden. Zij wisten heel goed dat de fans niet zouden ophouden met vragen of ze met hem op de foto mochten gaan. Daarnaast probeerde bijna iedereen om een gesprek met hem aan te knopen. Het werd op een gegeven moment zo druk dat we Erling hebben verzocht om het pand te verlaten."

Erling Braut Haaland wilde een feestje vieren, maar clubs in Noorwegen hanteren meestal een minimumleeftijd van 21 of 23 jaar. De spits is absoluut NIET blij! ??

In Noorwegen is de coronacrisis redelijk onder controle. Volgens de meest recente berichtgeving zijn er 252 mensen overleden aan het coronavirus, met daarnaast 8.974 besmettingsgevallen. Sinds 15 juni zijn bijeenkomsten met maximaal 200 bezoekers weer toegestaan in Noorwegen. Men dient echter nog steeds minimaal een meter afstand te houden buiten de eigen huishouding. Haaland, die eerder deze maand het Bundesliga-seizoen afsloot, is tijdelijk terug in zijn thuisland om vakantie te vieren.