‘Berghuis vorige week opgenomen in Erasmus MC door zware infectie’

Steven Berghuis is herstellende van een zware luchtwegeninfectie, zo meldt Dagblad010 maandag. De aanvaller van Feyenoord moest vorige week zelfs in het Erasmus MC worden opgenomen. Berghuis is inmiddels weer thuis. Er zou geen sprake zijn van een besmetting van het coronavirus bij de 28-jarige buitenspeler.

Dagblad010, dat zich richt op het laatste nieuws uit Rotterdam, meldt verder geen details over de zaak. Berghuis kan de komende twee weken thuis herstellen van de infectie. Op 27 juli wordt de groepstraining bij Feyenoord hervat. De keepers beginnen op 20 juli al aan de training bij de Rotterdamse club.

Berghuis was vorig seizoen een zeer belangrijke kracht voor Feyenoord. De vijftienvoudig Oranje-international kwam in totaal tot 38 wedstrijden voor de club afgelopen voetbaljaargang, met 22 goals en 11 assists als resultaat. In de Eredivisie produceerde de aanvoerder 15 doelpunten en 7 assists in 24 duels.