Broer Wesley Sneijder tempert euforie met veelzeggende boodschap

Wesley Sneijder traint vanaf 27 juli mee met de Utrechtse amateurvereniging DHSC, zo wist RTV Utrecht maandag te melden. De inmiddels 36-jarige middenvelder heeft ondanks berichtgeving niet gelijk de intentie om terug te keren als profvoetballer. Broer Jeffrey benadrukt dat de vorig jaar afgezwaaide Sneijder vooral weer 'lekker bezig wil zijn', al is het ook weer niet bij voorbaat uitgesloten dat de voormalig international van Oranje volgend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen is.

"Wesley wil fit worden. Voor ons is het prettig dat hij op het veld staat, want dan kan hij dingen voordoen aan speler", verklaart DHSC-voorzitter Hans Berrens maandag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. De afspraak dat Sneijder zou gaan meetrainen stond overigens al langer. "Of hij meetraint om bij ons of FC Utrecht zijn rentree te maken, weet ik echt niet. Het staat wel vanaf mei al in de planning om mee te trainen. Niet meer en niet minder."

Jeffrey Sneijder, die deel uitmaakt van de technische staf van DHSC, kan ook niet met zekerheid zeggen dat zijn broer op termijn weer bij een profclub onder contract staat. "Wesley wil afvallen en lekker bezig zijn. Hij heeft wel gezegd dat het misschien daardoor weer gaat kriebelen. Hij is er een tijdje uit geweest. Wesley wil ervaren hoe het is om na een tijdje zonder voetbal weer op het veld te staan en wil zijn plezier terugvinden", aldus de voormalig jeugdspeler van Ajax, die verder ook voor onder meer Telstar uitkwam.

Sneijder kreeg onlangs bij DHSC een FC Utrecht-shirt met zijn naam en rugnummer 10 aangeboden door de harde kern van de Domstedelingen. Hij zei toen over een rentree 'te zullen nadenken'. Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, gaf kort daarop te kennen dat er al meerdere keren is gesproken met Sneijder over een eventuele terugkeer. "Laat duidelijk zijn dat een topfitte Sneijder heel interessant voor FC Utrecht is. De bal ligt bij hem", zo zei de bestuurder begin juli in gesprek met de NOS.