Engeland dag na rel met Zaha weer opgeschrikt door ongebreideld racisme

De Premier League is maandag wederom in de ban van racistische uitingen aan het adres van een donkere speler. David McGoldrick, verbonden aan Sheffield United, deelt via Instagram een haatbericht, wat voor de nodige ophef zorgt op de sociale media. Afgelopen zondag bracht Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha al naar buiten hoe hij door een twaalfjarige supporter van Aston Villa op racistische wijze werd bedreigd. De politie van West-Midlands heeft de dader hiervan inmiddels gearresteerd.

In het bericht van McGoldrick valt onder meer te lezen dat de de internetgebruiker, die als gebruikersnaam 'mma_notorious_mma' heeft, de woorden 'vuile neger' gebruikt. Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de term 'coon', dat in het Engels geldt als scheldwoord voor zwarte personen. De aanvaller van Sheffield United is vooral bedroefd over de scheldkanonnade aan zijn adres. "2020 en zo leven we tegenwoordig", zo valt te lezen als bijschrift bij het bericht van de 32-jarige spits van the Blades.

As a club we will support David McGoldrick and will do all we can to find the perpetrator of this disgusting message. We will work with the relevant authorities to ensure the person behind this post is brought to justice. This cannot continue. Something needs to change. pic.twitter.com/z94kfClCCe — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 13, 2020

McGoldrick kan rekenen op de volledige steun van het bestuur van Sheffield United. "Wij staan volledig achter David en zullen er alles aan doen om degene die dit vreselijke bericht heeft geschreven te achterhalen. We werken met alle betrokken instanties samen om deze persoon voor het gerecht te krijgen. Dit kan simpelweg niet zo door gaan, er moet echt iets veranderen", aldus de clubleiding van de huidige nummer zeven in de Premier League.

Zaha komt maandag via zijn social media-kanalen terug op de bedreiging die hij afgelopen weekeinde ontving. "Ik wil de politie van West-Midlands bedanken voor de arrestatie die inmiddels is verricht. Mensen moeten gaan beseffen dat je acties consequenties hebben, ongeacht je leeftijd. Je kunt je niet verstoppen achter de sociale media. Het is van cruciaal belang dat de verschillende platformen hier streng op blijven toezien. Het is namelijk niet de eerste keer dat mij dit is overkomen. 'Nee' zeggen tegen racisme volstaat niet langer, we moeten in actie komen en mensen gaan onderwijzen. Verandering is noodzakelijk", aldus de aanvaller van Crystal Palace.