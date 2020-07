Maduka Okoye van 1,98 meter lang maakt transfer naar de Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft zich, onder voorbehoud van de medische keuring, versterkt met Maduka Okoye, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Nigeriaans international tekent voor twee seizoenen, met een optie voor nog twee seizoenen. De 1,98 meter lange keeper komt transfervrij over van Fortuna Düsseldorf.

Okoye was eerder vele jaren actief in de jeugd van Bayer Leverkusen en maakte in 2018 de overstap naar Fortuna Düsseldorf. Hij had nog niet gedebuteerd voor de hoofdmacht van de Duitse club, maar speelde wel 34 duels in het tweede. Bovendien heeft hij één A-interland achter zijn naam staan: de oefeninterland tegen Brazilië (1-1) in oktober 2019.

"Met Maduka halen we een groot talent binnen die veel potentie heeft", vertelt technisch manager Henk van Stee op de site van Sparta. "Hij stond in de belangstelling van meerdere clubs uit verschillende landen, maar hij gelooft dat hij bij Sparta de volgende stap kan maken. Wij geloven dat hij van waarde kan zijn voor deze club en zijn blij dat hij hier getekend heeft."

Bij Sparta zal Okoye de strijd om een basisplaats aan moeten gaan met Benjamin van Leer, die overkwam van Ajax en eerder actief was voor PSV, Roda JC Kerkrade en NAC Breda. Tim Coremans is bij Sparta lang uit de roulatie vanwege een kruisbandblessure. Eerder vertrok al Ariel Harush, waardoor de Rotterdammers naarstig op zoek waren naar nieuwe doelmannen.