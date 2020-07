Barcelona-voorzitter zet hoogstpersoonlijk streep door miljoenentransfer

Lautaro Martínez hoeft niet langer te rekenen op een transfer richting Barcelona. Voorzitter Josep Maria Bartomeu verklaart dat de gesprekken met de clubleiding van Internazionale over een mogelijke miljoenendeal niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Het is echter niet ondenkbaar dat de Catalaanse grootmacht op een later moment terugkeert voor de Argentijnse aanvaller, die in het Giuseppe Meazza vastligt tot medio 2023.

"De transfermarkt zal moeilijk worden, de grote clubs worden vanwege de coronacrisis beperkt door financiële problemen, maar Barça is wel altijd een club die de markt in beweging zet", zo blijft Bartomeu tegenover de Spaanse televiziezender TV3 hoopvol naar de toekomst kijken. "In het geval van Martínez zijn de onderhandelingen nu stopgezet. We hebben een paar weken geleden met het bestuur van Inter gesproken, na het seizoen zullen we alles nogmaals op een rij zetten."

De aan Barcelona gelinkte Martínez beschikt in zijn doorlopende contract met Inter over een ontsnappingclausule van 111 miljoen euro, al is deze bepaling volgens Tuttosport vanaf 7 juli niet langer geldig. Volgens verschillende Spaanse media heeft Barcelona in de afgelopen periode verschillende constructies overwogen om de trefzekere spits binnen te halen. Zo werd onder meer nagedacht over het betrekken van Ivan Rakitic en Arturo Vidal in een deal voor Martínez. Tot een definitief akkoord tussen Inter en Barcelona heeft dat echter niet geleid.

Inter is zo tevreden over Martínez, dit seizoen goed voor 17 treffers en 5 assists in 38 duels in alle competities, dat er met hem al wordt gesproken over contractverlenging. De Zuid-Amerikaan zou zijn salaris in Milaan kunnen verdubbelen, waardoor hij voortaan jaarlijks vijf miljoen euro opstrijkt. Inter zet in op verlenging tot de zomer van 2024, terwijl ook de ontsnappingsclausule van Martínez flink zal worden opgeschroefd.

Bartomeu ging tegenover TV3 tevens in op de trainerskwestie bij Barcelona. Volgens de preses geniet hoofdcoach Quique Setién nog steeds alle steun van het bestuur. De opvolger van de in januari ontslagen Ernesto Valverde dient normaal gesproken zijn tot 2021 lopende contract in het Camp Nou uit, zo klonk het uit de mond van Bartomeu. Laatstgenoemde benadrukte overigens wel dat clubicoon Xavi op termijn aan het roer zal komen te staan bij de huidige nummer twee in LaLiga.