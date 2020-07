Dirk Marcellis en Frank Demouge gaan aan de slag in de Eredivisie

Frank Demouge, Dirk Marcellis en Falk Louwers versterken de staf bij VVV-Venlo. Demouge wordt spitsentrainer, Marcellis is de nieuwe performance coach bij VVV, terwijl Louwers overkomt van PSV en weer als fysiotherapeut aan de slag gaat bij de Limburgers. De nummer dertien van de Eredivisie zegt verheugd te zijn met de komst van het trio.

De 38-jarige Demouge speelde voor onder meer NEC, Willem II, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade en Bournemouth. De oud-spits speelde 243 duels op het hoogste niveau, waarin hij 66 keer tot scoren kwam. "Na een gesprek met de technische staf en Stan Valckx (technisch directeur, red.) was de samenwerking snel beklonken. Voor mij is dit een mooie, unieke kans om in mezelf te investeren", laat Demouge weten op de site van VVV.

Naast Demouge haalt VVV met Marcellis nog een bekende naam in huis. De drievoudig Oranje-international keert terug naar de club waar zijn carrière in de jeugdopleiding begon. De oud-verdediger van PSV, AZ, NAC Breda en PEC Zwolle beëindigde tweeënhalf jaar geleden zijn actieve voetbalcarrière en ging daarna aan de slag in een commerciële functie bij PEC Zwolle.

"Ik heb afgelopen jaar een opleiding tot performance coach gedaan. Ik wil namelijk graag verder in het begeleiden van met name jonge spelers die de stap naar het eerste elftal gaan zetten. Als speler heb ik die weg ook bewandeld en heb ik ervaren dat het zó ontzettend belangrijk is dat je als jonge gast vanuit de club begeleiding krijgt in de, vaak grote, stappen die je zet. Als performance coach in opleiding ben ik ervoor om die jongens bij te staan en te begeleiden", aldus de 32-jarige Marcellis.