Sneijder maakt serieus werk van terugkeer bij FC Utrecht

Wesley Sneijder is serieus bezig met een terugkeer als profvoetballer. De 36-jarige middenvelder gaat namelijk meetrainen met de Utrechtse amateurvereniging DHSC, zo weet RTV Utrecht maandag te melden. De voormalig international van het Nederlands elftal heeft als doel om zo snel mogelijk fit te geraken, want Sneijder is in gesprek met de leiding van FC Utrecht over een mogelijke samenwerking met ingang van volgend seizoen.

Sneijder, die vorig jaar afzwaaide als speler, heeft als grote wens om een keer voor de club uit zijn geboortestad uit te komen. De voormalig spelmaker van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale gaf eerder deze maand te kennen dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met de technische leiding van FC Utrecht. “En in die gesprekken is ook een eventuele comeback ter sprake gekomen”, zo zei technisch directeur Jordy Zuidam op vrijdag 3 juli tegen de NOS.

De spelers van DHSC, dat wordt getraind door voormalig FC Utrecht-coach Gert Kruys, werken momenteel nog een individueel trainingsprogramma af. Vanaf 27 juli zullen er gezamenlijke trainingen plaatsvinden en op die dag meldt Sneijder zich ook bij de amateurclub uit Utrecht. Voormalig profvoetballer Iwan Redan bood de routinier onlangs al zijn hulp aan. De performance coach denkt dat Sneijder binnen vier of vijf maanden wedstrijdfit kan zijn.

FC Utrecht is maandag 6 juli al begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2020/21. In augustus worden enkele oefenwedstrijden afgewerkt tegen andere Nederlandse clubs. Op 12 september gaat de nieuwe jaargang in de Eredivisie van start. Sneijder liet zich afgelopen seizoen al geregeld zijn bij FC Utrecht. De recordinternational van Oranje, met 134 caps achter zijn naam staan, huurt een skybox in De Galgenwaard.