The Athletic: Onana mag ondanks concurrentie blijven hopen op droomtransfer

Chelsea is van plan om Kepa nog deze zomer van de hand te doen, zo verzekert The Athletic. De clubleiding van the Blues is niet tevreden over de prestaties van de Spaanse doelman, die in 2018 voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club. André Onana is al eerder in de Engelse media genoemd als mogelijke opvolger en de sluitpost van Ajax is nog steeds nadrukkelijk in beeld bij de Chelsea-leiding, zo klinkt het.

Kepa beschikt op Stamford Bridge over een contract tot medio 2025, maar het lijkt niet aannemelijk dat de 25-jarige keeper zijn verbintenis in West-Londen uitdient. Hij is door verschillende media in Spanje al aangewezen als aankoop van het Valencia van Jasper Cillessen. Vanwege de coronacrisis is het echter nog maar de vraag of Chelsea erin slaagt om hem in deze transferperiode te verkopen. Een eventuele transfersom ligt sowieso een stuk lager dan het bedrag dat twee jaar geleden voor Kepa werd neergelegd. Een verhuurperiode met een optie tot koop behoort volgens bovengenoemd medium tot de mogelijkheden, waarbij de Londense club dan een gedeelte van het salaris voor zijn rekening neemt.

The Athletic benadrukt voorts dat Onana bovenaan het prioriteitenlijstje staat van manager Frank Lampard staat. Mocht Chelsea zaken willen doen met Ajax, dan zal een eerste bod op minimaal dertig miljoen euro moeten liggen. De doelman uit Kameroen, reeds in verband gebracht met Barcelona en Paris Saint-Germain, zou er wel oren naar hebben om hetzelfde pad te volgen als Hakim Ziyech, die voor veertig miljoen euro overstapte naar de zesvoudig kampioen van Engeland. Onana liet al weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging elders. Dean Henderson, door Manchester United verhuurd aan Sheffield United, is ook een optie, maar de voorkeur van Chelsea ligt duidelijk bij Onana. Henderson hield zaterdag overigens zijn doel schoon in het thuisduel van the Blades met de formatie van Lampard: 3-0.

Het Turkse medium Haber 365 wist zaterdag nog te melden dat Ugurcan Cakir in pole position ligt om Kepa op te volgen bij Chelsea. De doelman van Trabzonspor, eerder gelinkt aan Liverpool en Tottenham Hotspur, zou voor 33 miljoen euro de overstap maken naar de Premier League. Beide clubs zouden zelfs al tot een akkoord zijn gekomen. Door de berichtgeving van The Athletic is het echter afwachten welke doelman zich deze zomer definitief meldt bij Chelsea.