Franse media: broer van Serge Aurier doodgeschoten in Toulouse

Christopher Aurier, de broer van Tottenham Hotspur-verdediger Serge Aurier, is volgens Franse media vanochtend om het leven gebracht. De 26-jarige Ivoriaan is volgens Le Point neergeschoten op de openbare weg in Toulouse. De dader is op de vlucht geslagen.

De politie ontving verschillende telefoontjes van omwonenden met de boodschap dat er een man op de grond lag met een schotwond in zijn buik bij Boulevard de Thibaud. Hij werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dood verklaard. Volgens het lokale La Dépêche heeft het incident plaatsgevonden nabij een nachtclub. De politie is een onderzoek ingesteld.

Later meer.