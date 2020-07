Sneijder verblijft op Ibiza en zorgt voor grote teleurstelling in Utrecht

Wesley Sneijder zou eigenlijk zondagmiddag bij boekhandel Broese aanschuiven om zijn biografie Sneijder te signeren, maar hij moest op het laatste moment verstek laten gaan. De oud-middenvelder verblijft momenteel op Ibiza en kon niet op tijd terug zijn in zijn geboortestad Utrecht. Erik van Doorn reageert namens Broese in gesprek met het Algemeen Dagblad teleurgesteld op het uitblijven van de signeersessie van Sneijder.

Sneijder liet zaterdag tegen het einde van de middag weten dat hij een dag later verstek zou laten gaan bij Broese, waar hij tussen 16.00 uur en 17.00 uur zou signeren voor speciaal aangemelde bezoekers. Van Doorn is daardoor een dag bezig geweest om alle aangemelde gasten af te bellen. “Geluk is dat we in onze winkel in Zeist nog dertig al gesigneerde exemplaren van het boek hebben liggen, die heb ik opgehaald voor aanmelders die we niet op tijd konden bereiken”, laat hij weten.

“Je weet dat dit kan gebeuren bij celebrities als Sneijder, maar de teleurstelling overheerst toch wel omdat de sessie al zo dichtbij was. Vooral plaatsvervangend ben ik teleurgesteld, voor alle mensen die zich hadden aangemeld om langs te komen”, stelt Van Doorn. Hij gaat ervan uit dat de signeersessie op een later tijdstip alsnog kan plaatsvinden, maar weet nog niet wanneer. De door Kees Jansma geschreven biografie van Sneijder verscheen enkele weken geleden.

De supporters van FC Utrecht deden begin deze maand een beroep op Sneijder om nog een jaar ‘te vlammen in zijn stadsie’. De harde kern verraste de 36-jarige oud-international bij amateurclub DHSC en overhandigde de 36-jarige oud-international een clubshirt met zijn achternaam en rugnummer 10. Zijn jongere broer Rodney gaf aan dat Sneijder serieus nadenkt over een rentree in het profvoetbal.