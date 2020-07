Italiaanse media geven hard oordeel over furieuze Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic beleefde zondag geen al te gelukkige avond tijdens het bezoek van AC Milan aan Napoli. De 38-jarige Zweedse spits was tamelijk onzichtbaar in de eerste helft en werd door trainer Stefano Pioli al na een uur spelen van het veld gehaald. Ibrahimovic reageerde furieus op de wissel en daar kan Pioli na afloop van het duel dat in een 2-2 gelijkspel eindigde wel begrip voor opbrengen.

Pioli haalde Ibrahimovic van het veld nadat Napoli dankzij een doelpunt van Dries Mertens op voorsprong was gekomen. “Ibra was boos, omdat we aan het verliezen waren en net een tegendoelpunt hadden moeten incasseren. Hij verwacht altijd het beste van zichzelf en anderen”, zegt Pioli in gesprek met Sky Italia. Ibrahimovic gooide na zijn wissel met een fles water en nam zichtbaar geïrriteerd plaats op de reservebank van het San Paolo, waar hij uiteindelijk achterover geleund naar het restant van de wedstrijd keek.

Door de Italiaanse media wordt er echter begrip opgebracht voor het besluit om Ibrahimovic naar de kant te halen. “Hij kwam energie en concentratie tekort, daar werd hij als eerste gewisseld. Daar was hij het niet mee eens”, schrijft de Corriere della Sera, die Ibrahimovic beoordeelt met een vijf. La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero geven Ibrahimovic met een 5,5 een krappe voldoende, terwijl Goal ook een 5 uitdeelt. “De Zweed maakte geen indruk, was weinig in beweging en leverde slechts één schot op het doel van Napoli.”

Calciomercato vond het optreden van Ibrahimovic met een 5 ook onvoldoende. “Kalidou Koulibaly was hem de hele avond de baas. Hij combineerde weinig en was in technisch opzicht niet precies genoeg. Waarschijnlijk was dit zijn slechtste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij AC Milan”, zo luidt het kritische commentaar. De Italiaanse tak van Eurosport geeft met een 5,5 wel net een voldoende aan het optreden van Ibrahimovic. “Echte kansen om te scoren wist hij amper te creëren.”