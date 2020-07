Ruud Vormer deelt foto van twee ‘domme jongens’ bij poging tot inbraak

Twee personen hebben zaterdag geprobeerd in te breken in het huis van Ruud Vormer in het Belgische Knokke. De middenvelder van Club Brugge en zijn vrouw Roos waren niet thuis toen het tweetal probeerde om via de achterdeur naar binnen te komen. “Gistermiddag bezoek gehad van twee domme jongens bij een poging tot inbraak”, schrijft Vormer op Instagram.

De vrouw van Vormer was op haar verjaardag niet thuis en ook de Oranje-international was niet aanwezig. Het incident voltrok zich namelijk rond 15.00 uur, vlak voor de oefenwedstrijd van Club Brugge tegen KV Mechelen (6-0). Vormer en zijn vrouw hebben op Instagram een aantal bewakingsfoto’s online gezet, om buurtbewoners te waarschuwen en in de hoop dat de inbrekers opgepakt worden. De inbrekers zijn er niet in geslaagd om binnen te komen. Het bleef bij een beschadigd deurkozijn.