Zwakke avond van Donnarumma bij weerzien Gattuso met AC Milan

Napoli heeft de zesde positie in de Serie A zondagavond verdedigd in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Het gat met de nummer zeven bleef twee punten, na een 2-2 remise in Stadio San Paolo. Zodoende pakte Gennaro Gattuso, de trainer van Napoli, een punt bij zijn eerste weerzien met de club waarvan hij tussen 2017 en 2019 de trainer was en waarvoor hij als voetballer dertien jaar actief was. Door een late rode kaart van Alexis Saelemaekers eindigde AC Milan het duel met tien man.

AC Milan slaagde er afgelopen dinsdag in op koploper Juventus met 4-2 te verslaan en reisde daardoor met een goed gevoel af naar Napels. Napoli draait ook betrekkelijk goed sinds de hervatting van de Serie A na de coronacrisis, waardoor beide ploegen nu een plek bezetten die aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan Europees voetbal. De ploeg van trainer Gattuso, die lange tijd als speler én trainer actief was bij AC Milan, won echter al de Coppa Italia en is derhalve al verzekerd van een Europees ticket.

De eerste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, die AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma reddend zag optreden bij mogelijkheden voor Dries Mertens en José Callejón. Het was echter AC Milan dat na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Een voorzet van Ante Rebic bereikte bij de tweede paal Theo Hernández, die alweer zijn zesde competitiedoelpunt maakte en daarmee bijna de jongste speler in de vijf Europese topcompetities is met een dergelijk aantal treffers achter zijn naam. Alleen de bijna twee jaar jongere Sebastiaan Bornauw van 1.FC Köln blijft de 22-jarige Hernández in dat opzicht nog voor.

Nadat een schot van Piotr Zielinski nog geen gelijkmaker had opgeleverd, produceerde Napoli tien minuten voor rust wel de 1-1. Een vrije trap van Lorenzo Insigne werd matig verwerkt door Donnarumma, waardoor Giovanni Di Lorenzo kon profiteren en de bal van dichtbij binnen tikte. De eerste kleine mogelijkheid na rust was voor Zlatan Ibrahimovic, die een tamelijk anonieme wedstrijd speelde. Binnen een uur spelen kwam Napoli echter voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Mertens schoot op aangeven van Callejón zijn 125e treffer voor Napoli binnen, al leek zijn inzet houdbaar voor Donnarumma.

Dat AC Milan een klein kwartier later weer op gelijke hoogte kwam, was te danken aan een overtreding van Nikola Maksimovic op Giacomo Bonaventura. Omdat Ibrahimovic en Hakan Çalhanoglu al gewisseld waren, mocht Franck Kessié aanleggen vanaf elf meter en hij faalde niet: 2-2. Na het doelpunt werden Mertens en Insigne door Gattuso naar de kant gehaald; Arek Milik en Hirving Lozano waren hun vervangers. Grote kansen waren er nauwelijks nog, maar drie minuten voor tijd moest AC Milan verder met een man minder toen invaller Saelemaekers binnen drie minuten tweemaal op de bon werd geslingerd. In de vijf minuten durende blessuretijd profiteerde Napoli niet van het numerieke overwicht.