Alleen Nathan Aké baalt na beschamend pak slaag voor Leicester City

Leicester City heeft zondagavond de grootste nederlaag tot dusver in 2020 geïncasseerd. Op bezoek bij nummer achttien Bournemouth verloren the Foxes verrassanderwijs met 4-1. Leicester City liet na de derde plek over te nemen van Chelsea en moet nu vrezen te worden ingehaald door Manchester United, dat een punt minder heeft en maandag aantreedt tegen Southampton. Er was echter ook slecht nieuws voor Bournemouth: Nathan Aké viel geblesseerd uit in de eerste helft.

Halverwege de eerste helft kwam Leicester aan de leiding. Ayoze Perez veroverde de bal op het middenveld en daarna ontstond een rappe aanval van de bezoekers; na voorbereidend werk van Kelechi Iheanacho mocht Jamie Vardy van dichtbij afronden, omdat Dan Gosling en Lloyd Kelly zwak uitverdedigden. Vardy kreeg later in de eerste helft een mogelijkheid om nogmaals toe te slaan. Hij werd bediend door Arnaut Danjuma Groeneveld en haalde uit, maar door een heroïsche sliding van Nathan Aké werd de bal van richting veranderd.

Aké moest zijn ingreep bekopen met een blessure: aan de hand van de medische staf hinkte hij van het veld en maakte hij plaats voor Lewis Cook. Na de pauze keerde ook de andere Nederlander op het veld niet meer terug: Groeneveld, die relatief weinig in het stuk was voorgekomen, werd op de rechterflank vervangen door Junior Stanislas. Leicester City had een vrij sterke eerste helft achter de rug en hoefde weinig te dulden van Bournemouth. Na de pauze zette de thuisploeg echter meer druk en dat betaalde zich na twintig minuten uit.

Damn. Leicester City Football Club geeft de wedstrijd weg. Çaglar Söyüncü is enorm gefrustreerd en laat zich in het doel (!) volledig gaan. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 12 juli 2020

Bournemouth kwam op gelijke hoogte via een strafschop van Stanislas, de vervanger van Groeneveld, na onfortuinlijk optreden van Kasper Schmeichel. De keeper mikte zijn uittrap aan tegen de rug van medespeler Wilfred Ndidi, waarna Callum Wilson snel reageerde en de weg naar het doel zocht. Hij werd op de hiel geraakt door Ndidi, waardoor Bournemouth mocht aanleggen vanaf elf meter. Kort daarna kwam de gastheer zelfs op voorsprong: Dominic Solanke betrad vanaf de linkerflank het strafschopgebied en schoot laag raak, onder de hand van Schmeichel.

Meteen na dat doelpunt maakte Leicester City het zichzelf nog een stuk moeilijker. In het doel raakte Çaglar Söyüncü verwikkeld in een akkefietje met Wilson, die de bal snel uit het doel wilde halen. Söyüncü trapte na en vloerde de aanvaller. Na tussenkomst van de VAR kreeg de verdediger een rode kaart. Vervolgens was de wedstrijd min of meer gespeeld. Bournemouth liep zelfs nog uit naar een dikke zege. Een geplaatste inzet van Stanislas belandde via verdediger Jonny Evans achter de doellijn en Solanke bepaalde drie minuten voor tijd de eindstand. De spits reageerde alert op een zwakke terugspeelbal van Christian Fuchs, waarna hij afrondde door de benen van Schmeichel.