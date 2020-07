‘Liverpool wil duurste aankoop sinds zomer van 2018 uit de Bundesliga halen'

De kans is groot dat Weston McKennie deze zomer een transfer gaat maken. Sky Deutschland weet te melden dat de Amerikaanse middenvelder zijn zinnen heeft gezet op een volgende stap in zijn loopbaan. Schalke 04 is bereid om mee te werken aan een vertrek van de 21-jarige McKennie, maar alleen als er een bedrag van twintig tot dertig miljoen euro op tafel komt.

McKennie speelt sinds de zomer van 2016 voor Schalke 04, dat hem vier jaar geleden wegkaapte bij het Amerikaanse FC Dallas. De negentienvoudig international, die bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten samenspeelt met Ajacied Sergiño Dest, maakte in zijn eerste seizoen direct zijn debuut voor de Duitse club en heeft tot dusver 91 officiële wedstrijden voor die Königsblauen achter zijn naam staan. Zijn contract loopt nog tot medio 2024, maar desondanks heeft McKennie naar verluidt besloten om Schalke deze zomer te gaan verlaten.

Schalke zou hier niet onwelwillend tegenover staan, omdat de coronacrisis behoorlijke financiële zorgen met zich meegebracht heeft. Om die reden is de club uit Gelsenkirchen bereid zijn om een bod van twintig tot dertig miljoen euro te accepteren. Er zouden verschillende Europese topclubs in de markt zijn voor de Amerikaanse middenvelder. Een van de meest concrete gegadigden die voor McKennie wordt genoemd, is Liverpool. Ook Everton, Chelsea, Leicester City, Newcastle United en Wolverhampton Wanderers worden concreet als geïnteresseerden bestempeld, maar er is tevens belangstelling van niet nader genoemde clubs uit Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Indien Liverpool daadwerkelijk twintig tot dertig miljoen gaat neertellen, is McKennie de duurste aankoop van de kersvers kampioen van Engeland sinds de zomer van 2018. Tegelijkertijd lijkt Dejan Lovren de deur op Anfield achter zich dicht te gaan trekken. De 31-jarige Kroatische verdediger heeft bij Liverpool nog een contract tot medio 2021, maar geniet volgens The Times concrete belangstelling van het Russische Zenit Sint-Petersburg.