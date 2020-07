Debutant uit 2001 verzuimt late heldenrol op te eisen in Istanbul

Fenerbahçe heeft zondagavond een thuisnederlaag geleden tegen Sivasspor. De nummer zeven van de Süper Lig verloor met 1-2 van de nummer drie, na doelpunten van Arouna Koné, Deniz Türüç en Emre Kilinc. Fenerbahçe kon bij een overwinning in puntenaantal op gelijke hoogte komen met nummer vier Besiktas, maar incasseerde in plaats daarvan duur puntenverlies in de strijd om Europees voetbal. Uiteindelijk is de zesde plek noodzakelijk voor plaatsing voor de tweede voorronde van de Europa League.

Voor het eerst in zijn dienstverband bij Fenerbahçe begon Ferdi Kadioglu voor een derde opeenvolgende wedstrijd als basisklant. Het was echter een andere ex-speler uit de Eredivisie die de score opende in het Sükrü Saracoglu Stadion. In de zevende minuut ontving Sivasspor een strafschop, nadat Ozan Tufan doorgleed in het strafschopgebied en Kilinc neerhaalde. Scheidsrechter Palabiyik wees naar de penaltystip en voormalig PSV'er Koné schoot de penalty rustig in de rechterhoek.

Fenerbahçe mocht van geluk spreken dat Koné kort daarna naliet om ook de 0-2 te produceren. Na een scherpe voorzet vanaf de rechterflank van Mert Yandas stond Koné vrij bij de tweede paal, maar van dichtbij werkte hij de bal naast. Desondanks kwam ook het tweede doelpunt van de wedstrijd van de voet van een ex-Eredivisionist, zij het aan de overzijde. In minuut 25 belandde een afgemeten lange bal van Simon Falette bij Türüç, die net iets eerder bij het leer was dan de uitgekomen doelman Mamadou Samassa. De voormalig smaakmaker van Go Ahead Eagles nam de bal mee met de borst en rondde knap af vanuit een lastige hoek, toen Samassa al geklopt was.

In de veertigste minuut tastte Samassa weer mis op een belangrijk moment, ditmaal toen Vedat Muriqi eerder bij de bal was, en vervolgens verdedigde Aaron Appidangoye met een hooggeheven been. Hij raakte de bal, maar kwam wel in botsing met Muriqi. Fenerbahçe vroeg tevergeefs om een strafschop. Tot overmaat van ramp greep Sivasspor kort daarna weer de leiding: met één diepgaande kopbal reeg Mustafa Yatabare de defensie van Fenerbahçe open en stelde hij Kilinc in staat om een één-op-één-situatie te verzilveren. Na een uur spelen raakte de thuisploeg Tolgay Arslan kwijt door een verstuikte enkel; Kadioglu pakte nog geel voor een stevige charge op Mustafa Yatabare. In minuut 88 werd Türüç vervangen door Allahyar Sayyadmanesh en de in 2001 geboren debutant kon meteen een heldenrol opeisen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd kopte hij van dichtbij net naast.