De Roon: ‘Als ze horen dat ik met hem werkte, gaan mensen door hun knieën’

Marten de Roon heeft veel geleerd van zijn samenwerking met Marco van Basten. De middenvelder van Atalanta werd in 2012 de eerste aanwinst van Van Basten als nieuwe trainer van sc Heerenveen en werkte twee seizoenen onder zijn vleugels. Zondagavond wordt De Roon bij Rondo geïnterviewd via een videoverbinding en krijgt hij de nodige complimenten van zijn voormalige leermeester, die als tafelgast aanwezig is bij het praatprogramma van Ziggo Sport.

De Roon kwam in zijn twee seizoenen onder Van Basten tot 58 optredens in de Eredivisie; in zijn tweede jaar werd hij door San Marco benoemd tot aanvoerder. Na het vertrek van Van Basten bleef De Roon nog een jaar in Friesland voetballen, alvorens de overstap naar Atalanta te maken. De zestienvoudig international van Oranje was volgens Van Basten een slimme speler. "Hij was wel iemand die het spel las. Het was een verstandige jongen, die precies wist wanneer een ploeg behoefte had aan rust, moest inzakken of juist druk moest zetten", vertelt Van Basten.

De analist noemt De Roon de motor van zijn elftal. "Hij was het verstand en het verlengstuk van de trainersstaf", aldus Van Basten, die ook de voetballende kwaliteiten van zijn voormalige pupil uitlicht. "Fysiek behoort hij niet tot de top, maar met zijn verstand en techniek kan hij een heel belangrijke factor zijn in een team. Ik vind het bijzonder: hij kwam van Sparta Rotterdam naar ons bij Heerenveen en moest het allemaal nog maar laten zien. Hij had vrij snel een basisplek veroverd, werd het verstand van het team en in ons tweede jaar hebben we gewoon heel goed voetbal gespeeld, met nog wat andere technische jongens."

De Roon glundert zichtbaar tijdens de redevoering van Van Basten. "Als iemand over Marco dat zegt, dan moet je glimlachen", erkent de 29-jarige controleur. "De jongens in Nederland weten misschien minder goed hoe groot Marco is. Maar als ze hier in Italië horen dat ik met Marco heb gewerkt, dan gaan mensen door hun knieën. Het is een grootheid." De Roon zegt bij Heerenveen veel vertrouwen te hebben gekregen van Van Basten. "Door te spelen word je beter", benadrukt hij.

"Hij heeft me geleerd dat je tijdens een wedstrijd ontzettend veel bezig moet zijn met ‘het neerzetten’: zoeken naar je plek, andere mensen coachen zodat je zelf minder hoeft te lopen", somt De Roon op, daags na de 2-2 remise van Atalanta tegen Juventus. "In het begin van mijn carrière was ik als een kip zonder kop die veel liep en domme meters maakte. Juist hij zei: ‘Zet de mensen om je heen neer, dan hoef je zelf ook maar vijf of tien meter te maken.’ Als je alles speelt, vertrouwen krijgt en veel met elkaar over voetbal praat, dan word je alleen maar beter."