Ajax-icoon Wim Suurbier (75) overleden

Wim Suurbier is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een zware hersenbloeding, zo meldt AT5 zondagavond. De oud-verdediger lag al sinds eind vorige maand op de intensive care van het VU medisch centrum in Amsterdam, nadat zijn ex-vrouw hem thuis had aangetroffen. Suurbier speelde dertien jaar in het shirt van Ajax en won met de Amsterdammers drie keer de Europa Cup 1, de wereldbeker en zeven landstitels.

"Een groot Ajacied is niet meer. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden", schrijft Ajax op Twitter. Suurbier werd opgeleid door Ajax en maakte in 1964 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Hij maakte deel uit van het ‘gouden Ajax’ dat drie keer de Europa Cup I wist te winnen en kwam uiteindelijk tot 509 officiële wedstrijden, waarmee hij na Sjaak Swart (met 603 optredens) de speler met de meeste wedstrijden voor de Amsterdammers is. Samen met Ruud Krol stond hij bekend als ‘Schnabbel en Babbel’, vanwege de vele grappen die zij bij zowel Ajax als Oranje uithaalden. Met Ajax won Suurbier onder meer drie keer de Europa Cup 1, de wereldbeker en zeven landstitels, tot hij in 1977 naar Schalke 04 vertrok.

In de herfst van zijn loopbaan speelde de zestigvoudig Oranje-international, die in de verloren WK-finales van 1974 en 1978 binnen de lijnen stond, nog voor FC Metz, Los Angeles Aztecs, Sparta Rotterdam en Tung Sing, alvorens hij zich in de Verenigde Staten vestigde en daar na zijn actieve loopbaan als trainer aan de slag ging. Na tien jaar in Amerika als trainer te hebben gewerkt, was Suurbier nog kort de rechterhand van René Meulensteen bij Al Etehad in Qatar (1999) en Kerala Blasters in India (2017) en werkte hij als jeugdtrainer bij sc Heerenveen.

Johan Derksen bracht begin mei in Veronica Inside naar buiten dat Suurbier getroffen was door een zware hersenbloeding. “Het ziet er niet goed uit. Ze waren hem op een gegeven moment helemaal kwijt, want hij nam zijn telefoon niet meer op. Zijn ex-vrouw (Maja Verkaart, red.) heeft zich erom bekommerd en ze zijn gaan kijken. Ze weten niet hoe lang hij er gelegen heeft, maar hij was helemaal van de wereld. Hij is naar het VU vervoerd en het ziet er gewoon niet goed uit. Hij ligt op de intensive care en alleen zijn dochter en ex-vrouw Maja, die zich altijd nog wel over hem ontfermt, mogen erbij. Voor de rest moeten we het afwachten”, zei een geschrokken Derksen.

Jack van Gelder deelde het nieuws over Suurbier zondagavond zichtbaar geëmotioneerd in het programma Rondo van Ziggo Sport. “Hij is een tijdje geleden gevallen in huis en is na drie dagen gevonden. Eigenlijk heeft hij alleen maar in coma gelegen, hij heeft een herseninfarct gehad en is aan één kant verlamd geraakt. Klaarblijkelijk is hij daar niet meer uitgekomen”, laat Van Gelder weten. Suurbier is na Barry Hulshoff (73), Piet Keizer (73), Johan Cruijff (68) en Gerrie Mühren (67) het vijfde lid van het ‘gouden Ajax’ dat recent overleden is.

"Wim was de humor in de kleedkamer. Dat begon niet bij Cruijff, Keizer of Swart, maar altijd bij Suurbier", vertelt Aad de Mos in Rondo over Suurbier. "Hij was een echte Amsterdammer en je kon hem kwaad maken. Ik kan me herinneren dat de linksbuiten van Excelsior hem ooit twee keer voorbijging. Toen riep Johan (Cruijff, red.) iets en toen kwam de tackle. Hij had een enorme schaar en was een loopwonder. Zijn voorzetten waren niet altijd even goed, daar werd altijd om gelachen."