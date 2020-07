Piepjonge aanvoerder van Galatasaray beleeft horroravond in Ankara

Galatasaray weet de weg omhoog nog altijd niet in te slaan. De nummer vijf van van de Süper Lig verloor zondagavond met 1-0 van hekkensluiter Ankaragücü en wacht daardoor al acht opeenvolgende competitiewedstrijden op een overwinning. De laatste drie duels gingen zelfs verloren. Galatasaray had nummer vier Besiktas in ieder geval tijdelijk kunnen passeren en daarmee virtueel op een plek kunnen staan die recht geeft op plaatsing voor de groepsfase van de Europa League, maar dreigt nu verder af te haken.

In Ankara waren veel ogen gericht op Emin Bayram. De zeventienjarige verdediger startte voor het eerst in de basiself van Galatasaray, nadat hij dit seizoen viermaal mocht invallen, en droeg nota bene de aanvoerdersband bij zijn basisdebuut. De eerste vier aanvoerders, Selçuk Inan, Ryan Donk, Fernando Muslera en Mario Lemina waren er allemaal niet bij. Bayram, 17 jaar en 101 dagen oud, was de jongste basisspeler van Galatasaray in de Süper Lig sinds Emre Belözoglu in het seizoen 1996/97.

Wellicht kwam het door de druk, maar de piepjonge aanvoerder maakte geen goede beurt tijdens zijn vuurdoop in de basis. Na ruim een uur spelen leverde hij vanuit zijn eigen strafschopgebied, onder druk van Michal Pazdan, een zwakke pass richting de rechterflank. De bal werd onderschept door Konrad Michalak, die direct het strafschopgebied opzocht. Daar struikelde hij over het uitgestoken been van Bayram en dus wees arbiter Atilla Karaoglan naar de strafschopstip. Óscar Scarione schoot door het midden raak.

Na het doelpunt zocht Galatasaray tevergeefs naar de gelijkmaker. De ploeg van trainer Fatih Terim, zonder Radamel Falcao, Fernando Muslera en Ryan Babel, was niet in staat om de voorsprong van Ankaragücü echt te bedreigen en leed daardoor de negende nederlaag op rij. Voor Ankaragücü gloort plots weer licht: de nummer laatst heeft nog maar drie punten achterstand op de virtueel veilige nummer vijftien Rizespor en mag nog dromen van lijfsbehoud na de verrassende overwinning op Galatasaray.