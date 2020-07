Alderweireld deelt met unieke prestatie gevoelige tik uit aan Arsenal

De eerste Noord-Londense derby ooit in het Tottenham Hotspur Stadium is geëindigd in een overwinning voor Tottenham Hotspur. De formatie van manager José Mourinho versloeg aartsrivaal Arsenal met 2-1, dankzij de winnende treffer van Toby Alderweireld tien minuten voor het einde van de wedstrijd. De Belgische verdediger is daarmee de eerste speler ooit die namens Tottenham zowel op White Hart Lane als in het Tottenham Hotspur Stadium tegen Arsenal gescoord heeft. The Spurs passeren de stadgenoot dankzij de overwinning op de ranglijst en nemen in de Premier League de achtste plaats in.

Tottenham steekt de laatste weken niet in zijn beste vorm en Mourinho besloot Steven Bergwijn te slachtofferen ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen Bournemouth van afgelopen donderdag. De thuisploeg had in de eerste Noord-Londense derby in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium de eerste mogelijkheid, toen Harry Kane vrij opdook in het strafschopgebied. De spits probeerde de bal over Arsenal-doelman Emiliano Martínez heen te liften, maar de sluitpost plukte het leer uit de lucht. Aan de andere kant werd Pierre-Emerick Aubameyang bereikt, alleen maaide hij over de bal heen.

Het duurde slechts zestien minuten voor de ban wél gebroken werd. Serge Aurier verloor de bal aan Alexandre Lacazette, die het leer controleerde en vanaf een meter op twintig in de linkerkruising buiten het bereik van Tottenham-doelman Hugo Lloris vuurde. De Fransman scoorde eerder dit seizoen ook tijdens de derby in het Emirates Stadium en is daarmee de eerste Arsenal-speler sinds Per Mertesacker in seizoen 2012/13 die dit voor elkaar krijgt. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want defensief geklungel leidde drie minuten later alweer de gelijkmaker in. Een verkeerde terugspeelbal van Sead Kolasinac kon niet worden gecorrigeerd door David Luiz, waarna Heung-Min Son profiteerde en de geboden mogelijkheid op fraaie wijze wist af te ronden. Het was de eerste treffer van de Zuid-Koreaanse aanvaller in een wedstrijd tegen Arsenal.

Tottenham was in het restant van de eerste helft het dichtst bij een tweede treffer, toen een poeier van Ben Davies via de vingertoppen van Martínez tegen de lat ging. Ook Arsenal deed voor rust nog van zich spreken, middels een gevaarlijke vrije trap van Aubameyang. Het tweede bedrijf was iets minder spectaculair dan de eerste helft. De eerste mogelijkheid na rust was voor Lucas Moura, die uitstekend verdedigd werd door Shkodran Mustafi. Arsenal werd echter gaandeweg de tweede helft sterker en was met 59 minuten op de klok heel dicht bij de 1-2, maar een poging van Aubameyang belandde op de lat.

Arsenal mocht tien minuten later Martínez danken, toen hij voorkwam dat Kane Son in staat kon stellen om zijn tweede treffer van de avond aan te tekenen. De doelmannen leken met reddingen op inzetten van Aubameyang en Kane de stand gelijk te houden, tot er tien minuten voor het einde toch nog een winnende treffer kwam. Alderweireld kopte na een hoekschop van Son raak en werd daarmee de eerste speler ooit die scoorde tegen Arsenal op White Hart Lane én in het Tottenham Hotspur Stadium. Mourinho bracht vervolgens Bergwijn binnen de lijnen en zag dat zijn ploeg verder weg had kunnen lopen bij Arsenal, bijvoorbeeld via Kane en Son. Het bleef uiteindelijk bij 2-1, waardoor Tottenham de achtste plaats overneemt van Arsenal. De achterstand op een Europa League-plek, die momenteel bezet wordt door Sheffield United, bedraagt voor the Spurs nog twee punten.