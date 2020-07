Lasse Schöne is goud waard na 281 dagen zonder doelpunt in Serie A

Genoa heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Dankzij een 2-0 zege op hekkensluiter SPAL klom Genoa van de achttiende naar de zeventiende plek in de Serie A, waardoor het virtueel veilig is. Genoa kan echter voorbijgestreefd worden door Lecce, dat later op de zondagavond dan wel zal moeten winnen op bezoek bij Cagliari. Voor Genoa besliste Lasse Schöne het duel met zijn tweede treffer van het seizoen en zijn eerste in 281 dagen.

Genoa stuntte op 8 maart, in de laatste wedstrijd voor de onderbreking van de Serie A, met een 1-2 zege op AC Milan. Daarna wist het vijf opeenvolgende duels niet te winnen en daardoor werd degradatie steeds realistischer. De thuiswedstrijd tegen hekkensluiter SPAL vormde een ideale gelegenheid om de weg omhoog in te slaan en halverwege de eerste helft brak Genoa de ban na een fraaie aanval. Met een piekgave steekpass bracht Davide Biraschi de bal in het strafschopgebied, waar Andrea Pinamonti het leer behendig verlengde richting Iago Falque. Laatstgenoemde stelde Goran Pandev met een handige voetbeweging in staat om af te ronden in de linkerhoek.

Doelman Karlo Letica werd in het restant van de eerste helft nog op de proef gesteld door Pandev en Pinamonti, maar de grootste kans op de 2-0 moest nog komen: na een overtreding van Arkadiusz Reca op Francesco Cassata, als gevolg van treuzelend defensief optreden van SPAL, wees arbiter Marco Guida naar de strafschopstip. Falque ontfermde zich over de penalty. Hij schoot zwak en door het midden; keeper Letica bracht redding. Het was voor Genoa alweer de vijfde gemiste penalty van het seizoen in de Serie A.

Het eerste doelpunt van Lasse Schöne in 281 dagen EN HOE ???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 12 juli 2020

Er bleek uiteindelijk toch een standaardsituatie voor nodig om de marge te verdubbelen. Centraal voor het doel, vanaf een meter of 22, mocht Schöne aanleggen voor een vrije trap. De specialist plaatste de bal hoog in de linkerhoek en zorgde daarmee voor de 2-0. Een ambitieuze lob van Antonio Sanabria vanaf circa veertig meter was nog opvallend dreigend, terwijl een stift van Schöne van aanzienlijk dichterbij geen doelpunt opleverde door goed keeperswerk van Letica. De 3-0 bleef uit, maar Genoa speelde een comfortabele tweede helft.