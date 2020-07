Verdachte van racistische boodschap aan Wilfried Zaha is schrikbarend jong

De politie van de regio West Midlands heeft een verdachte gearresteerd voor het versturen van een racistische bedreiging richting Wilfried Zaha via sociale media. Het gaat volgens de socialmediakanalen van de politie om een twaalfjarige jongen uit de stad Solihull. De bekendmaking van de arrestatie volgt kort nadat de politie duidelijk maakte het bericht aan Zaha te onderzoeken.

Zaha publiceerde zondag, voorafgaand aan het duel tussen zijn club Crystal Palace en Aston Villa, een dreigement van een supporter van Aston Villa. De aanvaller van the Eagles kon maar beter niet scoren, anders zou de desbetreffende persoon een bezoekje brengen aan zijn huis, zo klonk het. De verzender van de bedreiging schreef 'verkleed als geest' langs te zullen gaan, noemde Zaha een 'black cunt' en voegde een foto toe van van leden van de Ku Klux Klan die een kruisverbranding voorbereiden. Verder verstuurde hij ook een bewerkte foto van een man in blackface op een verpakking van een ontbijtproduct, met de boodschap 'coon flakes'. Het woord 'coon' geldt in het Engels als scheldwoord voor zwarte personen.

This is an absolute disgrace and should not be happening. We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2020

Zaha deelde het privébericht via Twitter, begeleid met een korte tekst: 'Werd vanochtend hiermee wakker.' Hij voegde een foto bij van het account van de persoon die het bericht zou hebben verstuurd. De tweet van Zaha kreeg een kleine 70.000 likes en ruim 25.000 retweets. De 27-jarige spits ontving veel steunbetuigingen, ook van fans van andere clubs.Zijn club Crystal Palace noemde het incident 'schandalig'. "Zoiets zou absoluut niet mogen gebeuren. We staan allemaal achter je, Wilf, en achter iedereen die met dergelijke schandalige beledigingen te maken krijgen."

De politie van West Midlands maakte bekend de zaak te onderzoeken en heeft snel een arrestatie verricht. "We zijn vandaag op de hoogte gesteld van een aantal racistische berichten die richting een voetballer zijn verstuurd. Nadat we ernaar hebben gekeken, hebben we een jongen gearresteerd", zo meldt de politie in een statement. "De twaalfjarige jongen uit Solihull is in hechtenis genomen. Bedankt aan iedereen die de kwestie heeft aangekaart. Racisme zal niet getolereerd worden."