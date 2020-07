Heetgebakerde Benteke met rood van het veld op middag vol VAR-incidenten

Aston Villa heeft zondagmiddag zeer belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De formatie van manager Dean Smith won op eigen veld met 2-0 van Crystal Palace en stijgt hierdoor naar de achttiende plaats in de Premier League. Patrick van Aanholt was bij een van de meeste opmerkelijke incidenten betrokken. De linksback leek Jack Grealish te haken in het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Martin Atkinson de bal op de stip wilde leggen. De VAR besloot echter dat de middenvelder van Aston Villa te makkelijk naar de grond ging, waardoor de beslissing werd geschrapt. Christian Benteke hield een rode kaart over aan de teleurstellende middag in Birmingham.

Het incident omtrent Van Aanholt vond kort na rust plaats. Eerder in de wedstrijd was er ook al ophef vanwege een beslissing van de VAR. Mamadou Sakho leek de bezoekers uit Zuid-Londen al koppend op voorsprong te brengen. De verdediger van Crystal Palace kreeg echter het verwijt dat hij hands had gemaakt. Op de televisiebeelden was echter duidelijk te zien dat hij de bal enigszins ongelukkig tegen zijn schouder kreeg uit een hoekschop. Er was met name op de sociale media dan ook veel ophef over het besluit van Atkinson om de treffer van the Eagles te annuleren.

Het was uiteindelijk Aston Villa dat met een 1-0 voorsprong de rust inging. In de blessuretijd van de eerste helft verzorgde Trezeguet de zo gewenste openingstreffer van de degradatiekandidaat. De Egyptische aanvaller rook zijn kans toen een vrije trap bij de tweede paal terechtkwam. Zijn inzet van dichtbij verdween vervolgens in de verre hoek langs doelman Vicente Guaita. Trezeguet verdubbelde na een uur spelen de voorsprong van de gastheren, door alert te reageren bij een afgeslagen bal in het strafschopgebied. De afronding was zeer beheerst, tot vreugde van alles en iedereen bij the Villans.

Dat het niet echt de middag van Van Aanholt was kwam tot uiting in de 75ste minuut. De vleugelverdediger dook na goed aanvalsspel alleen voor José Manuel Reina op, maar een doelpunt bleef uit vanwege goed keeperswerk van de Spanjaard. Bij de thuisploeg maakte Anwar El Ghazi in de 88ste minuut als invaller zijn opwachting. Kort na het laatste fluitsignaal kreeg Christian Benteke het nog aan de stok met Ezri Konsa, wat eerstgenoemde op een rode kaart kwam te staan. Aston Villa stijgt dankzij de zege naar plaats achttien, met nog drie duels voor de boeg. De achterstand op het veilige Watford, de nummer zeventien, bedraagt vier punten.