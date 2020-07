‘Ik liep op het veld langs Rooney, die zei: ‘Wauw, je stinkt naar alcohol’’

Sinds het veiligstellen van de landstitel in Engeland heeft Liverpool enkele steken laten vallen. Na een 4-0 nederlaag tegen Manchester City wonnen the Reds weliswaar van Aston Villa (2-0) en Brighton & Hove Albion (1-3), maar zaterdag volgde in eigen huis een remise tegen Burnley (1-1). Dat Liverpool niet meer het beste uit zichzelf weet te halen, verbaast Rio Ferdinand niets.

In 2003, 2007, 2008, 2019, 2011 en 2013 werd Ferdinand met Manchester United kampioen van de Premier League. Hij weet uit ervaring dat een terugval haast onvermijdelijk is, als een club voor de laatste speelronde al de landstitel opeist en bovendien niet meer meedoet om andere prijzen. "Ik twijfel er niet aan dat je een of twee procent inlevert nadat je kampioen bent geworden", zegt de 41-jarige oud-verdediger tegen BT Sport.

"Als er niet meteen weer een Champions League-wedstrijd op het programma staat, dan zit je maar een beetje te chillen. Ik weet nog wel dat ik tijdens een wedstrijd ooit langs Wayne Rooney liep, toen hij zei: 'Wauw, je stinkt naar alcohol.' Ik reageerde: 'Ja, ik ben de hele week uitgegaan'", lacht Ferdinand. "Je gaat feestvieren; je hoeft helemaal nergens heen. Misschien spreken ze elkaar nu via Zoom, het gaat nu allemaal anders. Ik verzeker je dat het allemaal één of twee procent minder wordt, zelfs op de training."

Spelers tonen niet meer dezelfde inzet wanneer er geen prijs meer op het spel staat, aldus de Engelsman. " Zo werkt het nu eenmaal. Ja, ze strijden nog om records te verbeteren, maar dat is niet hetzelfde als het strijden om een andere trofee." Liverpool hoopt in de slotweken van de Premier League het puntenrecord van Manchester City uit het seizoen 2017/18 aan te scherpen. Destijds beëindigde de ploeg van Josep Guardiola de jaargang met 100 punten. Liverpool heeft er 93 verzameld en kan eindigen op 102 punten, indien de drie resterende wedstrijden tegen Arsenal (uit), Chelsea (thuis) en Newcastle United (uit) worden gewonnen.