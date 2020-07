Mourinho negeert Bergwijn op groot moment voor Tottenham Hotspur

José Mourinho doet zondagmiddag in de derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal geen beroep op Steven Bergwijn. De aanvaller had donderdag nog een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Bournemouth (0-0), maar begint vanaf 17.30 uur op de bank tegen Arsenal. De voorhoede van Tottenham Hotspur bestaat uit Lucas Moura, Harry Kane en Heung-Min Son.

Bovendien kan Mourinho beschikken over Giovani Lo Celso en Serge Aurier, die ondanks kleine pijntjes een basisplaats hebben. Dele Alli ontbreekt met een hamstringblessure. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Bournemouth maken Davinson Sánchez, Son en Moura hun rentree in de basis; Jan Vertonghen, Erik Lamela en Bergwijn maken plaats. Arsenal-trainer Mikel Arteta voert één wijziging door ten opzichte van het duel met Leicester City (1-1) van dinsdag: voorin wordt Bukayo Saka vervangen door Nicolas Pépé.

Tottenham staat op de tiende plaats in de Premier League, maar nummer negen Burnley heeft een duel meer gespeeld. Mochten the Spurs winnen van Arsenal, dan gaan ze zowel Burnley als the Gunners voorbij en komt Europees voetbal nader in zicht. Het duel met Arsenal is zodoende van groot belang voor de ploeg van Mourinho, nog afgezien van de onderlinge rivaliteit tussen de stadsgenoten uit Londen.

Arsenal heeft op dit moment een punt meer dan Tottenham. Als de manschappen van Arteta drie punten pakken in het Tottenham Hotspur Stadium, dan slinkt de achterstand op nummer zeven Sheffield United tot slechts een punt. De achtste plaats kan voldoende zijn voor Europees voetbal, mits de uitsluiting van Manchester City blijft staan. Daarover wordt maandag een uitspraak gedaan door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Sissoko, Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Kane, Son.

Opstelling Arsenal: Martínez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerín, Ceballos, Xhaka, Tierney, Pépé; Lacazette, Aubameyang.