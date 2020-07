Wilfried Zaha deelt schokkend en racistisch dreigement via Instagram

Wilfried Zaha heeft op Instagram te maken gehad met een racistisch getint dreigement van een supporter van Aston Villa, de club die het zondag opneemt tegen Crystal Palace. De aanvaller van the Eagles kan maar beter niet scoren, anders brengt de desbetreffende persoon een bezoekje aan het huis van Zaha, zo klinkt het. De clubleiding van de Zuid-Londense club neemt krachtig stelling tegen de racistische uitingen aan het adres van de zeventienvoudig international van Ivoorkust. Bovendien heeft de politie van West Midlands laten weten het dreigement te onderzoeken.

"Je kunt morgen (zondag, red.) maar beter niet scoren, anders kom ik verkleed als geest naar je huis toe", zo valt te lezen in een screenshot die door Zaha wordt gedeeld op Twitter. In het bericht van de aanvaller van Crystal Palace is daarnaast onder meer een foto te zien van leden van de Ku Klux Klan die een kruisverbranding voorbereiden. Het bericht van Zaha is al meer dan 6.000 keer geretweet. Daarnaast stijgen de reacties, meestal vol afschuw, boven de 2.000 uit en zijn er al meer dan 15.000 likes afgegeven. De 27-jarige spits ontvangt enorm veel steunbetuigingen, ook van fans van andere clubs.

This is an absolute disgrace and should not be happening. We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5