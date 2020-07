Rampseizoen Griezmann compleet na medische update Barcelona

Voor Antoine Griezmann lijkt het seizoen in LaLiga voorbij. De Franse aanvaller heeft een spierblessure in het rechterbeen opgelopen, zo meldt Barcelona zondag via de officiële kanalen. De verwachting is dat Griezmann enkele weken uit de roulatie is. In dat geval komt hij niet meer in competitieverband in actie. In diverse buitenlandse media, waaronder Mundo Deportivo, wordt tevens getwijfeld aan zijn inzetbaarheid tegen Napoli in de achtste finale van de Champions League op 8 augustus.

Griezmann, die geen geweldig eerste jaar bij Barcelona meemaakt, deed zaterdagavond slechts een helft mee in de uitwedstrijd tegen Real Valladolid (0-1). In de rust werd hij vervangen door LuiS Suárez. Na afloop meldde trainer Quique Setién al dat Griezmann met spierklachten kampte en dat er een onderzoek zou worden ingesteld. Naar nu blijkt verblijft de aankoop van 120 miljoen euro voorlopig in de ziekenboeg van Barcelona. Hij lijkt sowieso een streep te moeten zetten door de ontmoetingen met Osasuna (16 juli) en Deportivo Alavés (19 juli). De situatie van de aanvaller wordt de komende dagen scherp in de gaten gehouden.

?[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020

De miljoenenaanwinst van vorig jaar zomer maakt sowieso een moeizaam seizoen door in het Camp Nou. Setien hield hem de laatste tijd voornamelijk op de bank. In het thuisduel met Atlético Madrid verscheen Griezmann pas in de slotminuut binnen de lijnen, wat tot veel ophef leidde in de Spaanse media. Er werd zelfs al gerept over een tussentijds vertrek van de aanvaller uit Barcelona, al zijn concrete aanbiedingen nog niet binnengekomen.