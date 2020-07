Verbijstering over interesse Man United in ‘Barça-miskoop’: ‘Laat niets zien’

Manchester United zou in de markt zijn voor Ousmane Dembélé, zo wist The Athletic enkele dagen geleden te melden. Volgens Steve Nicol, als analist verbonden aan ESPN, is een deal met Barcelona voor de vleugelaanvaller allesbehalve een realistische optie. De voormalig verdediger van Liverpool kan zich niet voorstellen dat Dembélé ook maar iets toevoegt aan het aanvalsspel van het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer.

"Ik denk dat Manchester United geen schijn van kans heeft in de transfermarkt en ik denk ook niet dat Barcelona hem zomaar zal verkopen", concludeert Nicol. "Dat zal ook geen gemakkelijke opgave zijn, want hij heeft in Barcelona nog helemaal niets laten zien. Dembélé heeft zijn transfersom nog helemaal niet waargemaakt. Daarnaast zijn er ook grote twijfels over zijn houding buiten het veld. Dat past helemaal niet bij de filosofie van Manchester United. Bij die club ligt de focus trouwens vaak op het laten doorstromen van jeugdspelers."

De Franse aanvaller is niet van plan om zijn tot medio 2022 lopende contract in het Camp Nou nu al in te leveren, zo klinkt het. Dembélé wil eerst volledig herstellen van de zware hamstringblessure die hem al bijna een halfjaar aan de kant houdt, om vervolgens voor zijn kansen te vechten bij Barcelona. In de Spaanse media verschenen recentelijk verhalen dat de Catalaanse grootmacht bereid is om Dembélé van de hand te doen, mits er een aantrekkelijk bod binnenkomt. Naar verluidt ligt de vraagprijs voor de blessuregevoelige buitenspeler op minstens zestig miljoen euro.

Ondanks de reeks aan blessures kwam Manchester United uit bij Dembélé, die in 2017 voor 105 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund. De Fransman in Spaanse dienst wordt gezien als alternatief voor Jadon Sancho. Laatstgenoemde heeft een prijskaartje van 120 miljoen euro om zijn nek hangen, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat geïnteresseerde clubs tijdens de aanhoudende coronacrisis zaken willen doen. Manchester United is door Corriere Torino in verband gebracht met Federico Chiesa, die Fiorentina zestig miljoen euro zou moeten opleveren. De clubs zouden al een akkoord hebben bereikt, al moet de speler zelf nog tot een definitief besluit komen.